FOREO'dan LUNA fofo Akıllı Minik Güzellik Koçunuz

Akıllı güzellik cihazından kişiye özel cilt bakımında dev atılım



Bloggerların favorisi haline gelen LUNA ailesine bir ilave olarak hayatımıza giren LUNA fofo, tek düğmeye dokunarak erişilebilen kişiye özel cilt bakımı dönemini başlatıyor. Sloganından ve tasarımından da anlaşılacağı üzere; LUNA fofo, cildinizin tüm ihtiyaçlarını bilen size özel bir güzellik koçunun her an yanınızda olmasından farksızdır.

ABD'de Temmuz ayında BETA sürümü lanse edildiğinden bu yana, FabFitFun Beauty Subscription sitesiyle ortak çalışması kapsamında, FOREO güzelliğine düşkün Amerikalı kadınlar için 900.000 adet ürün gönderimi yaptı. Bu sayede LUNA fofo'nun cilt bakımı algoritmasi günden güne genişledi ve daha da akıllandı. 1 milyona yaklaşan cilt bakımı konsültasyonları ile 700 senede toplanabilecek bilgi birikimine sadece 2 ayda ulaştı.

2012 yılında eşiyle birlikte ödüllü LUNA'yı yaratan FOREO'nun kurucusu ve CEO'su Filip Sedic, bunun İsveçli güzellik teknolojisi markası için oldukça cesur bir eşik olduğunu söylüyor: "FOREO'nun bu yeni cihazı, kendi kendine öğrenebilme yeteneğine sahip olduğu ve her geçen gün bu özelliğini daha da geliştirebildiği için, kendisini diğer tüm cilt bakımı ürünlerinden farklı bir boyuta taşıyor." LUNA fofo'nun cilt bakım terapisi, FOREO For You uygulamasındaki cilt bakım testinden alınan bilgilerle nem seviyesini dengeleyerek, cilt üzerinde uyguladığı T-Sonic titreşimlerinin frekansını, yoğunluğunu ve süresini kişiselleştirmektedir. Böylece cildinizin mevcut durumuna göre güncellenen size özel optimize edilmiş bir bakım deneyimi sağlamaktadır.

FOREO CEO'su Filip'e göre bu şimdilik sadece bir başlangıç: "İlerleyen dönemde üreteceğimiz ürünlerin, havanın kalitesini ve kullanıcının cilt durumunu gerçek zamanlı olarak algılayabilir hale gelmesini planlıyoruz. Tüm bu verileri dikkate alarak, cihaz o anda size en uygun olan terapi modunu önerecektir. Sürekli izleme, analiz ve tahmin yoluyla, LUNA fofo hangi terapiye, ürüne ya da cihaza ihtiyacınız olduğunu saptayarak, akıllı cilt bakımı yardımcınız olacaktır. "

LUNA fofo; kendi kendine öğrenebilme ve kişiselleştirme özellikleri ile cilt bakımı endüstrisinin standartlarını yükselten, FOREO'nun en yeni güzellik cihazıdır. LUNA fofo; kullanıcısının cilt yaşını ve nemlilik yüzdesini saptayabiliyor, cildin kalitesini 100 puan üzerinden değerlendiriyor ve bu veriler ışığında bütünüyle kişiye özel bir temizlik rutini sunuyor.

Kullanıcıların ciltlerindeki gelişmeyi takip edebilmek için iki haftada bir kere analiz sensörlerini kullanmaları tavsiye ediliyor. Rutininiz bir kez belirlendikten sonra, LUNA fofo'yu optimizasyona gerek duyulmadan kullanabilirsiniz. Zaman içinde cildinizdeki ilerlemeyi görebilecek ve 100 üzerinden 100 puan alacak cilt kalitesine ulaşabileceksiniz.

Şu anda dünya üzerinde her 3 saniyede bir FOREO LUNA serisinden ürünler satılmaktadır. LUNA fofo'nun da aynı süratle satılması durumunda, bu minicik cihaz sadece bir ay içinde ancak 1000 yılda toplanabilecek bir bilgi birikimine sahip olacaktır.