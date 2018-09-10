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Geleceğin savaş uçakları insansız olacak

İnsansız Hava Araçları, insansız savaş uçaklarının önünü açan teknolojiye doğru evrilirken, Türkiye bu konuda yakaladığı teknolojik üstünlüğüyle çok sayıda gelişmiş ülkenin bile önüne geçti. 

Geleceğin savaş uçakları insansız olacak

İnsansız Hava Araçları, insansız savaş uçaklarının önünü açan teknolojiye doğru evrilirken, Türkiye bu konuda yakaladığı teknolojik üstünlüğüyle çok sayıda gelişmiş ülkenin bile önüne geçti. 

10 Eylül 2018 Pazartesi 21:01
Geleceğin savaş uçakları insansız olacak

Geleceğin savaş uçakları insansız olacak

İnsansız savaş uçaklarının yapımı konusunda Türkiye'nin yakaladığı teknolojik süreç, batılı ülkelerin de önünde ilerliyor. ANKA ve ANKA-S'lerle TAI'nin başlattığı atak, Baykar ve Vestel'in öncülüğünde özel sektörün de devreye girmesiyle, Türkiye bu konuda dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmeyi başardı.


İnsansız Hava Araçları, insansız savaş uçaklarının önünü açan teknolojiye doğru evrilirken, Türkiye bu konuda yakaladığı teknolojik üstünlüğüyle çok sayıda gelişmiş ülkenin bile önüne geçti. 
 
İHA ve SİHA sistemlerinde öncü rol oynayan Baykar’ın Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı ile ilgili müjdeyi verdi. Bayraktar, "İnsansız savaş uçağı inşallah 2023 öncesi. 1.5 ton yük taşıyabilen daha stratejik görevler yapan insansız hava aracını da inşallah 2019 da uçuracağız” dedi.

Türk savunma sanayisinin geliştirdiği milli İHA ve SİHA'lar (Silahlı İnsansız Hava Aracı’nı) güvenlik güçlerine büyük katkı sağlıyor. Türkiye, son yıllarda envantere katılan İHA ve SİHA'larla hava sahasını kontrol eden en etkin ülkelerden biri haline geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, taktik ve operatif sınıfta gelişmiş ülkelerle rekabet edebilir düzeydeki İHA ve SİHA'lar sayesinde terör örgütüne ait belirlediği hedefleri imha ediyor. İHA sistemlerinde öncü rol oynayan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Baykar'ın merkezinde müjdeyi verdi. 

Bayraktar, “İnsansız savaş uçağı inşallah 2023 öncesi. 1.5 ton yük taşıyabilen daha stratejik görevler yapan insansız hava aracı da inşallah 2019 da uçuracağız. Türkiye SİHA da satmaya başladı.2012 de biz minilerini satmıştık. Şimdi büyükleri gitmeye başladı. Katar, Ukrayna olmak üzere 3-4 yer var." dedi.


“3 yılım Güneydoğu da geçti”

Terör olaylarının son 2 sene azalmasında İHA’ların büyük katkı sağladığını dile getiren Selçuk Bayraktar, “Ne insansız hava araçlarını ne de mühimmatlarını bize dışarıdan vermiyorlardı. Terörü bitirmek istemiyorlardı. Son 2 senedir terör olayları çok azaldı niye çünkü insansız hava araçları çok etkili kullanılıyor. 58 tanesi Bayraktar’tan.. Şu an biz konuşurken de 15 tanesi havada. Bu sayı git gide artacak 50 olacak. İnsansız hava araçlarını da teslim ettiğimizde iş bitmiyor.Eğitimlerini de biz veriyoruz. Benim 3 senem bir fiil ekiple beraber Güneydoğu da geçti. Afrin operasyonunda da çok özel teknolojilerle İHA’larımız donatıldı.Bayraktar TB1 kendi sınıfında dünyanın en iyisi. Türkiye kadar terörle mücadele harekatı yapıp bu kadar teknolojiyi kulnanan başka ülke yok. " diye konuştu.

"Parayla ölçülmez bir katkı"

Baykar’ın üretimiyle Türkiye'nin İHA ithalatı yapmasının önünün kesilmesinin ülkeye maddi katkısının hatırlatılması üzerine Selçuk Bayraktar, “Bu parayla ölçülmez. Ölçülecek olsa milyarlarca dolardır” dedi.Baykar'ın kendi içinde akademik bir kurum gibi çalıştığını ifade eden Bayraktar, "Lise çağlarından itibaren bizim çekirdek ekibimizin kadrosu bir yerde çalışmış değil kendi içimizde yetişmiş. Kendi içimizden yetiştiriyoruz” şeklinde konuştu.
 

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Anahtar Kelimeler:
ANKAANKA-SBaykarVestel
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