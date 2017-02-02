Genel Hatları ile Agar.io

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Oyundaki temel amaç çevrenizdeki yemleri toplayarak daha büyük bir nesne yaratmak ancak bunu yaparken yakınlarınızdaki düşmanlarınızı da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. En iyi agarioprivateserver ile karşınıza çıkıyor ve sizlere daha güçlü bir oyun alanı yaratıyoruz. Piyasaya çıktığı günden bu yana milyonlarca oyun severi bünyesinde toplamayı başaran bu özel oyun, basit bir grafiğe ve basit bir senaryoya sahip olmasına rağmen çok popüler hale geldi ve buna benzer oyunların sayısının da arttığını görebiliyoruz. Sizler de henüz oyuna göz atmadıysanız bir an önce yerinizi alabilir ve bu keyifli hikayeye ortak olabilirsiniz. Oldukça basit bir oyun ancak hırs kat sayısı her geçen dakika artıyor ve bu da daha keyifli ve daha heyecanlı bir oyunu da beraberinde getiriyor.