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02 Şubat 2017 Perşembe 22:04

Genel Hatları ile Agar.io

2 boyutlu oyun dünyasının kısa sürede en popüleri haline gelmeyi başaran agario,

Genel Hatları ile Agar.io
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2 boyutlu oyun dünyasının kısa sürede en popüleri haline gelmeyi başaran agario, farklı platformlar üzerinden oynanabiliyor ve aslında oyunu popüler hale getiren en önemli detaylardan bir tanesi de budur. Web tarayıcılarınız ve mobil uygulamalar aracılığı ile olduğu gibi bilgisayarlarınız ve tabletleriniz de bu oyunu oynamanız için sizlere fırsat sunuyor. An itibarıyla oyunun mobil versiyonu da mevcut ve yine milyonlarca insan tarafından tercih edilmeye devam ediliyor.

Agariopvp arayışlarınıza yanıt vermek adına buradayız ve güçlü server ile birlikte sizler de daha kalabalık bir ekibe karşı mücadelenizi verebilirsiniz.

Oyundaki temel amaç çevrenizdeki yemleri toplayarak daha büyük bir nesne yaratmak ancak bunu yaparken yakınlarınızdaki düşmanlarınızı da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. En iyi agarioprivateserver ile karşınıza çıkıyor ve sizlere daha güçlü bir oyun alanı yaratıyoruz. Piyasaya çıktığı günden bu yana milyonlarca oyun severi bünyesinde toplamayı başaran bu özel oyun, basit bir grafiğe ve basit bir senaryoya sahip olmasına rağmen çok popüler hale geldi ve buna benzer oyunların sayısının da arttığını görebiliyoruz. Sizler de henüz oyuna göz atmadıysanız bir an önce yerinizi alabilir ve bu keyifli hikayeye ortak olabilirsiniz. Oldukça basit bir oyun ancak hırs kat sayısı her geçen dakika artıyor ve bu da daha keyifli ve daha heyecanlı bir oyunu da beraberinde getiriyor.
 
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