Göktürk 1 uydusundan ilk test fotoğrafı Ahlatlıbel'e geldi

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen milli uydu Göktürk 1'den ilk sınama fotoğrafları gelmeye başladı. Yüksek çözünürlülüğe sahip ilk sınama fotoğrafı'in Çanakkale semalarından geçişi sırasında elde edildi. Göktürk 2 uydusu daha önce Çin'den fırlatılan roketle yörüngesine yerleştirilmişti.Geçen yıl uzaya fırlatılan gözlem uydusu Göktürk 1’in ilk test fotoğrafı İstanbul’da yapılan savunma sanayi fuarı IDEF 2017’de kamuoyu ile paylaşıldı. Yüksek hassasiyete sahip uydunun yolladığı ilk fotoğraf, Çanakkale Boğazı’ndan geldi.(TAI) tarafından imalatı yapılan Göktürk-1 uydusu, hedef istihbaratına yönelik uydu görüntüsü almak üzere 5 Aralık 2016’da uzaya gönderildi. Fransız Guyanası’ndan fırlatılan uydu, halen test ve devreye alma sürecinde.Altı ayda binden fazla kare ve şerit şeklinde test görüntüsü çeken uydunun nihai kabulü, bu yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleştirilecek. Göktürk-1 Uydusu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın Ankara Ahlatlıbel Keşif Uydu Komutanlığı tesislerinde bulunan yer istasyonundan, uydu üzerinde yer alan ve milli olarak geliştirilen kripto ile işletiliyor.