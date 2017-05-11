﻿
Teknoloji:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Mayıs 2017 Perşembe 00:26

Göktürk 1 uydusundan ilk test fotoğrafı Ahlatlıbel'e geldi

Türkiye'nin kendi imkanlarıyla ürettiği, milli kripto sistemi ile şifreleyerek uzaya gönderdiği Göktürk 1 uydusundan ilk görüntüler gelmeye başladı.

Göktürk 1 uydusundan ilk test fotoğrafı Ahlatlıbel'e geldi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Göktürk 1 uydusundan ilk test fotoğrafı Ahlatlıbel'e geldi



Türk mühendisleri tarafından geliştirilen milli uydu Göktürk 1'den ilk sınama fotoğrafları gelmeye başladı. Yüksek çözünürlülüğe sahip ilk sınama fotoğrafı Göktürk 1'in Çanakkale semalarından geçişi sırasında elde edildi. Göktürk 2 uydusu daha önce Çin'den fırlatılan roketle yörüngesine yerleştirilmişti.

Geçen yıl uzaya fırlatılan gözlem uydusu Göktürk 1’in ilk test fotoğrafı İstanbul’da yapılan savunma sanayi fuarı IDEF 2017’de kamuoyu ile paylaşıldı. Yüksek hassasiyete sahip uydunun yolladığı ilk fotoğraf, Çanakkale Boğazı’ndan geldi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) tarafından imalatı yapılan Göktürk-1 uydusu, hedef istihbaratına yönelik uydu görüntüsü almak üzere 5 Aralık 2016’da uzaya gönderildi. Fransız Guyanası’ndan fırlatılan uydu, halen test ve devreye alma sürecinde.
Altı ayda binden fazla kare ve şerit şeklinde test görüntüsü çeken uydunun nihai kabulü, bu yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleştirilecek. Göktürk-1 Uydusu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın Ankara Ahlatlıbel Keşif Uydu Komutanlığı tesislerinde bulunan yer istasyonundan, uydu üzerinde yer alan ve milli olarak geliştirilen kripto ile işletiliyor.
Kandilin uykularını kaçıran uydu: Göktürk 2
Kandil'in uykularını kaçıran uydu: Göktürk 2
(Görüntülü Haber) Göktürk-1 uydusu Türkiyeye getirildi
(Görüntülü Haber) Göktürk-1 uydusu Türkiye'ye getirildi
Göktürk-2 Uydusu Dünya Etrafındaki Kutupsal Yörüngesinde 10.000inci Turunu Tamamladı
Göktürk-2 Uydusu Dünya Etrafındaki Kutupsal Yörüngesinde 10.000'inci Turunu Tamamladı
Göktürk 2 için sevinmek aklımıza 5 gün sonra geldi
Göktürk 2 için sevinmek aklımıza 5 gün sonra geldi
Göktürk-2 uydusuna Anadolu Üniversitesi´nden destek
Göktürk-2 uydusuna Anadolu Üniversitesi´nden destek
Göktürk-2, olumsuz bir ortama sürüklendi
Göktürk-2, olumsuz bir ortama sürüklendi
Göktürk-2 ekibi gurur anlarını anlattı (Özel)
Göktürk-2 ekibi gurur anlarını anlattı (Özel)
Göktürk-2 görüntü göndermeye hazırlanıyor
Göktürk-2 görüntü göndermeye hazırlanıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAPTAN MT geliyor KAPTAN MT geliyor
Sanal çiftlikle binlerce kişiyi dolandırıp kaçtılar Sanal çiftlikle binlerce kişiyi dolandırıp kaçtılar
Türkiye’nin Teknolojisini Üretecek Nesillerin Yolu Tink’ten Geçecek Türkiye’nin Teknolojisini Üretecek Nesillerin...
Yapay zeka insan ögesini yok eder mi? Uzmanları yanıtlıyor Yapay zeka insan ögesini yok eder mi? Uzmanları...
Turkcell internet sorunu: Dün whatsapp, bugün Turkcell Turkcell internet sorunu: Dün whatsapp, bugün Turkcell
Whatsapp'a ne oldu; Whatsapp'a erişim durdu, BTK'dan ilk açıklama Whatsapp'a ne oldu; Whatsapp'a erişim durdu,...
Yukarı Çık

KAPTAN MT geliyor
 FNSS’nin, Endonezyalı PT Pindad firması ile ortak bir çalışma kapsamında geliştirdiği orta ağırlık...

Haberi Oku