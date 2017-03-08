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Teknoloji:
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08 Mart 2017 Çarşamba 17:00

Hawking'ten korkunç uyarı; Teknoloji tüm insanlığı yok edebilir

Fizik dünyasının dehası olarak gösterilen Stephan Hawking'ten yakın gelecek için korkunç uyarı. Hawking, teknolojinin yapay zeka ile birlikte insanlığı esir alabileceği uyarısında bulunuyor.

Hawking'ten korkunç uyarı; Teknoloji tüm insanlığı yok edebilir
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Hawking'ten korkunç uyarı; Teknoloji tüm insanlığı yok edebilir

2045 uyarılarına bir yenisi daha eklendi. Yapay zeka ürünü teknolojinin yakın gelecekte insanlığı köleleştirme girişiminde bulunabileceği iddiası ortalığı karıştırdı. Dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking, teknolojinin gelişimi kontrol altına alınmazsa ileride insanlığı yok edeceğini söyledi.

Daha önce de yapay zekanın gelişimi konusunda uyarılarda bulunan Hawking, insanlığın bu konudaki tehditleri belirlemek için ortak bir akıl geliştirmesi gerektiğini belirtti.

İnsanlığın geliştirdiği teknolojilerin, insanlığı yok edebilecek kapasiteye ulaştığını belirten Hawking, "Saldırganlık, evrim süresince genlerimize işlemiş. Ve şimdi bu saldırganlık, teknolojiyle birleşince hepimizi nükleer veya biyolojik bir savaşta yok etme tehlikesi yaratıyor. Bu genetik mirası, akıl ve mantıkla kontrol altına almalıyız." ifadelerini kullandı.

Hawking, insanlığın yok olma tehlikesiyle baş etmek bir çeşit 'dünya hükümeti' kurulması gerektiğini söyledi. Hawking, "Ama bir çeşit tiranlıkla da karşılaşabiliriz. Tüm bunlar biraz felaket tellalığı gibi gözüküyor olabilir ama ben iyimserim. İnsan ırkının bu mücadelelerin üstesinden gelebileceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.
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