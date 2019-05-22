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Hızımızı Test Etmek için Kullanabileceğimiz Site

Servis sağlayıcıları yüzünden veya aracı olan cihazlarda yaşanabilecek problemlerden ötürü bazen İnternet yavaşlayabilir veya hiç kullanılamayabilir.

Hızımızı Test Etmek için Kullanabileceğimiz Site

Servis sağlayıcıları yüzünden veya aracı olan cihazlarda yaşanabilecek problemlerden ötürü bazen İnternet yavaşlayabilir veya hiç kullanılamayabilir.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 15:39
Hızımızı Test Etmek için Kullanabileceğimiz Site

Hızımızı Test Etmek için Kullanabileceğimiz Site

Günümüzün kuşkusuz temel ihtiyaçlarından olan İnternet, neredeyse her evde yerini almış durumda. Şuan da bile sürekli kullanılan İnternet, hızına ve limitine göre bizi bazen çileden çıkarabiliyor. Servis sağlayıcıları yüzünden veya aracı olan cihazlarda yaşanabilecek problemlerden ötürü bazen İnternet yavaşlayabilir veya hiç kullanılamayabilir. Biz kullanıcılar için oldukça önemli olan bu İnternet hızını speed test online bir arama yaparak öğrenebiliriz.

Speed test, bizlere kullandığımız İnternet'in dowloand yani indirme hızını ve upload yani yükleme hızını göstermeye yönelik üretilmiş yazılımlardır. Ayrıca sahip olduğumuz ping yani gecikme değerlerini de gösteren online speed test siteleri her zaman doğru sonuçları vermeyebilir. Fakat en doğru sonuçlara ulaşmak ve sahip olduğunuz İnternet'in indirme, yükleme ve ping değerlerini öğrenmek için Hiztesti.online sitesini kullanabilirsiniz. Tamamen doğru sonuçları size sunacak olan site, basit yapısı ve kullanım kolaylığı ile size herhangi bir zorluk yaşatmayacaktır. Siteye girdikten sonra sadece tek bir tıklama İnternet hızınızı ölçebilir ve akabinde gerçekleşen ölçüm sonunda hızınızı net bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İnternet Hızı Neden Önemlidir?

İnternet hızı hem indireceğiniz dosyalar, hem de yükleyeceğiniz dosyaların hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için oldukça önemlidir. Ayrıca çevrim içi oyunlarda oldukça önemli bir yere sahip olan ping değeri de İnternet hız ve altyapısına bağlıdır. Bütün bu bilgilere kolayca ulaşmak ve test etmek için bahsi geçen İnternet hız testi sitesini kullanabilirsiniz.

Hızınızı Ölçmek için

Sahip olduğunuz dowloand (indirme), upload (yükleme) ve ping (gecikme süresi) gibi değerleri öğrenmek için kullanabileceğiniz siteye giriş yaparak, tek bir tıklama ile öğrenebilirsiniz. Site üzerinde bu başlat butonuna tıklayarak, hız testini anında başlatabilir ve 1 dakika içerisinde sonuçlara ulaşabilirsiniz. Tamamen doğru ve en net sonuçlara ulaştığınızdan emin olabilirsiniz. Ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda İnternet servis sağlayıcınız ile irtibat kurabilir veya kendiniz çözüm yollar arayabilirsiniz.

İnternet Hızınız Nasıl Ölçülüyor?

Site, İnternet yükleme, indirme ve ping değerlerinizi, sisteminize gönderdiği ufak boyutlu dosyalar ile gerçekleştiriyor. Dosyaların gidiş ve geliş hızlarına bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlar ise size sunuluyor. Dosyanın cihazınıza inme süresi, dosyanın karşı tarafa yüklenme süresi ve gecikme değerleri tamamen ayrı bir şekilde hesaplanarak en doğru sonuçlar elde ediliyor ve bu sonuçlar size anlık olarak sunuluyor.

Doğru Sonuçlara Ulaşmak İçin

En doğru sonuçlara ulaşmak için siteyi açtıktan sonra, hız testini başlatmadan tüm indirme ve yükleme işlemlerini, 3. parti uygulamaları ve İnternet tarayıcısında açık olan diğer sekmeleri kapatmanız gerekiyor. Bu kapatılması gerekenler, test sırasında İnternet değerlerinde değişimlere sebep olabilir ve kapatılmamaları halinde sonuçlara yanlış olarak yansıyabilir. O yüzden teste başlamadan hemen önce tüm hepsini kapatmalı ve ardına testi gerçekleştirmelisiniz. Bu sayede en doğru sonuçlara ulaşabilir ve İnternet hızınızı öğrenebilirsiniz.

Kaynak : Hiztesti.online | Teknomoz.com

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