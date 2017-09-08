HTC telefonları Google'ın oluyor; Dev satış

Dünya telefon devleri arasında yer alan Tayvan kökenli HTC'yi 13 milyar dolara satın alıyor. Google Pixel serisi telefonlarını üreten HTC, son yıllarda ABD piyasasında özellikle gençler arasında oldukça popüler olarak biliniyor.

FİNANSAL OLARAK ZOR DURUMDA

Google'ın, Tayvanlı telefon ve elektronik eşya üreticisi HTC'nin bir bölümünü veya tamamını satın almada son aşamaya geldiği iddia edildi. HTC, hâlihazırda Google'ın Pixel serisi telefonlarını üretiyor.

Tayvan'da yayımlanan Commercial Times haberine göre, bir dönem Amerika Birleşik Devletleri'nde çok popüler olan HTC'nin, şu sıralar ülkedeki piyasada tutunmakta zorlandığı, yeni telefonların beklentiyi karşılamadığı ve finansal açıdan düşüşe geçtiği belirtildi.

HTC son olarak, sanal gerçeklik gözlükleri satan ayrı bir birim kurmuştu. Ağustos ayında Tayvan basınında çıkan diğer diğer haberlerde de HTC'nin satışla ilgilenebileceği yazılmıştı.

Kimi uzmanlar haberlere temkinli yaklaşsa da Google'ın bu alanda dahda önce de denemeleri olduğu biliniyor. Şirket, 2011 yılında Motorola Mobility'yi yaklaşık 13 milyar dolar karşılığında satın almış ancak aradan 3 yıl geçmeden 2.9 milyar dolara Lenovo'ya satmıştı.

HTC ALTERNATİF ÜRÜN OLARAK ÖNE ÇIKMIŞTI...

iPhone ve Samsung markası arasına sıkışıp kalan batılı ülkelerin telefon pazarlarında, alternatif marka olarak olarak öne çıkmıştı. Son yıllarda özellikle ABD piyasasında gençlerin popüler marka olarak tercih ettiği cihazlara imza atan HTC, sıradışı ekran tercihleri, farklı medya seçenekleriyle biliniyor.