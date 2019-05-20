Huawei telefon sahiplerine Google şoku

Amerika'nın Çin ile girdiği ticaret savaşlarında hedef seçtiği ve düşman ilan ettiği Huawei için, Google'dan önemli karar. Amerikan teknoloji devi Google, Huawei ile donanım, yazılım ve teknik hizmetler alanında iş yapmayı bıraktığını açıkladı. Çok sayıda teknoloji siteyi son dakika haberini 'Trump, Huawe'yi Play Store'dan banladı' başlığı ile duyurdu.

Google işbirliğini sadece açık kaynak ürünler alanında devam ettirecek. Huawei telefonlarında Google Play, Youtube ve Gmail'e erişim sağlanabilecek ancak bundan sonra piyasaya çıkacak modellerde söz konusu hizmetlerden yararlanılamayacak. Uzmanlar, halen kullanılan telefonlarda Google yenilikleri ve güncellemelerinin risk taşıdığı görüşünde. ABD içinde bile tepkiye neden olan Google kararı, iPhone satışlarını küresel ölçekte düşürebilecek nitelikte. Çünkü bağımsız yazılımcılar iPhone köleliğine karşı verdiği mücadelede android tabanlı cihazlar büyük önem taşıyor.

Google, Huawei ile donanım, yazılım ve teknik hizmetler alanında iş yapmayı bıraktığını açıkladı. Google bundan böyle işbirliğini sadece açık kaynak ürünler alanında devam ettirecek.

Bu karara çip üreticileri Qualcomm ve Intel'in de katılacağı belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Çinli telekomünikasyon devi Huawei'yi kara listeye aldığını açıklamıştı.

Google'ın çatı şirketi Alphabet'in aldığı karara göre bundan sonra piyasaya çıkacak Huawei telefonlarında Android yazılımı güncellenemeyecek; bu telefonların, uygulama mağazası Google Play, Gmail ya da video uygulaması YouTube'a da erişimi olmayacak. Varolan Huawei telefonlarında ise bu hizmetler olduğu gibi kullanılmaya devam edecek. Konuya yakın kaynaklar Android güncellemelerinde ise gecikmeler ve sorunlar yaşanabileceğini ifade etti.