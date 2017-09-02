

Instagram hacklendi, hesap bilgileri satılık

Sosyal medyanın önde gelen mecralarından Instagram'a sızan hackerlar, çok sayıda ünlünün de aralarında bulunduğu kullanıcının bilgilerini çaldı.

SALDIRININ BOYUTU BİLİNMİYOR

Instagram hacklanmesi konusunda sessizliğini korurken, hackerlar aralarında çok sayıda ünlünün de bulunduğu onbinlerce kişinin kişisel bilgilerini satmaya başladı. Instagram, bir güvenlik açığından faydalanan hacker'ların henüz boyutu tespit edilememiş sayıdaki kullanıcıların email hesaplarını ve telefon numaralarını satışa çıkardığını açıkladı.

Instagram daha önce de benzer bir saldırıya maruz kalmış çok sayıda ünlünün yayınlanmamış görüntüsü ABD'de bir dizi skandala neden olan tartışmaları başlatmıştı.