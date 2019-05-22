İnternet Hızları İle İlgili Tüm Merak Ettikleriniz

İnternet hızları tüm gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de büyük bir sorun halindedir. Türk Telekom ‘un başlattığı AKN (Adil Kullanım Noktası) yüzünden birçok internet abonesi çok düşük hızlarla internete girmeye çalışmaktadırlar. AKN yüzünden internet bağlantımızdan bile tasarruf etme durumuna gelmiş bulunmaktayız. Umuyoruz ki tüm Türkiye’deki internet abonelerinin internet kotası kalkar ve gelişmiş ülkeler gibi bir internete sahip oluruz.

İnternet hızlarının bu kadar kötü olduğu ülkemizde artık birçok kişi internet bağlantı hızlarını ölçmeye yarayan internet sitelerinde ve mobil uygulamalarda internet hızlarını ölçmektedirler. Türk Telekom’un internet hızı ölçen sayfası birçok durumda doğru sonuçlar vermemekte.

İnternet hızınızı en doğru ölçmek için aşağıdaki tavsiyeleri uygulayabilirsiniz;



İnternet hızınızı ölçerken bağlantınız Wi-fi ile değil Ethernet kablosu ile olmalıdır. Wi-fi bağlantısı çok tercih edilse de modemden uzaklaşıldığı zaman belli bir hız kaybı yaşanmaktadır.



İnternet kullanabilecek tüm programlar kapatılmalıdır. (Arka plandaki uygulamalar ve bilgisayarınıza bulaşan virüsler internetinizi yoğun bir şekilde kullanabilir.)



Hizmet aldığınız internet servis sağlayıcısından bağlantınız ile ilgili bir sorun olmadığını doğrulamanız gerekiyor.

İnternet hızı ölçen sitelerin verdiği ortak bilgiler nelerdir ?

İnternet hızını ölçen birçok uygulama ve internet sitesi hız testi yapmak isteyen kullanıcının indirme ve yükleme hızlarını, ip adreslerini, ping sürelerini ve bant genişliğinizi göstermektedirler.

Ping süresi nedir ? Ping Süresi ne anlama gelir ?

Ping süresini basitçe tarif etmeye çalışırsak; bilgisayarınızdaki bir dosyanın hız ölçümü yapan sunucuya iletilmesi süresine verilen isimdir. Ping süresi milisaniye cinsinden ölçülür. Ping süresi ne kadar düşükse bağlantı kaliteniz o kadar yüksektir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta; Ping süresi internet bağlantı kalitenizi ölçer, internet hız testi ise saniyedeki indirilen ya da yüklenen dosya boyutu ile alakalıdır. Ping süresi ölçme için Hiztesti.online sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bant Genişliği Terimi Nedir ? (Bandwidth)

Bant genişliği direkt olarak internet kullanımınız ile alakalıdır. Belli bir sürede internet kullanımınızın MB, GB, TB cinsinden kullanım miktarına bant genişliği denmektedir. Bant genişliği değeri ne kadar yüksek ise kullandığınız internetin kapasitesi o kadar yüksektir.

İnternet hızını arttırmak için neler yapılmalıdır ?

İnternet hızınızı arttırmak için öncelikle hizmet aldığınız internet servis sağlayıcısı ile irtibata geçip bağlantı kalitenizin ve bağlantı hızınızın arttırılması gerektiği ile ilgili bir istekte bulunabilirsiniz. Bilgisayarınızın arka planında internet kullanan uygulamaların olmadığından emin olunuz. Bilgisayarınızdaki virüs ve zararlı yazılımlarda internetinizi yoğun bir şekilde kullanmaktadır. Bilgisayarınızı bir antivirüs ile taradıktan sonra speed test yapmanızda fayda var. İnterneti sizin haricinde başka birinin kullanmadığından emin olunuz. Aynı internet bağlantısına birden çok cihaz bağlanıyorsan internet hızları ciddi bir şekilde düşmektedir.

İnternete wifi ile bağlanıyorsanız modemin tüm cihazlara en yakın mesafede olduğundan emin olunuz. Netstumbler isimli programı kullanarak evinizde ya da ofisinizde internetin çekmediği noktaları ya da zayıf sinyal alınan yerleri tespit edebilirsiniz.

İnternet hız testi yapmak istiyorsanız son dönemde adından sıkça söz ettiren Hiztesti.online sitesini ziyaret edip en doğru yükleme, indirme ya da ping sürenizi ölçmenizi öneriyoruz.