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02 Mayıs 2017 Salı 07:11

İnternet kotası kalktı, aşanları fatura çarpacak

Türkiye'de internet kullanıcılarına yıllardır dayatılan Adil Kullanım Noktası uygulaması kalkarken, internet şirketleri kota aşımına ek para talep etmeye hazırlanıyor

İnternet kotası kalktı, aşanları fatura çarpacak
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İnternet kotası kalktı, aşanları fatura çarpacak

İnternette ilk kez eski adı TTNet olan Türk Telekom tarafından başlatılan Adil Kullanım Noktası'nı 1 mayıs tarihi itibariyle kaldırıldı. Ancak bu sizi umutlandırmasın. İnternet şirketleri, kotayı aşanların hızını düşürmek yerine parasını almaya hazırlanıyor. Bunun anlamı oldukça net, faturalar tüketiciyi çarpacak.

PARASINI ÖDEDİĞİ İNTERNETE EK YÜK

Türkiye'de internet kullanıcılarının yıllardır verdiği yoğun mücadelenin ardından adil kullanım noktası saçmalığı 1 mayıs tarihi itibariyle sona erdi derken, bu kez tüketicinin karşısına aşılan her GB için ek ücret sorunu çıktı. İlk ek ücret talebi Kablo Net'ten geldi. Tüketiciler, diğer internet servis sağlayıcılarının da aynı yolu izlemesinden endişeli.

BTK’nın AKN’de yaptığı değişiklikler ile operatörler, internete yeni abone olacaklar için limitsiz ve kotalı paket hazırladı. İnternet sağlayıcıları, kota aşımında kullanılan GB (Gigabyte) başına ücret talep edecek

‘2018 SONUNDA TAMAMEN KALDIRILACAK’

Eski abonelerin AKN kapsamında hızı düşürülecek fakat aynı paket ücreti üzerinden internet kullanmaya devam edebilecekler. AKN uygulaması, 31 Aralık 2018’de tamamen kaldırılacak.

KABLONET, EK ÜCRET TALEP ETTİ

BTK’nın 1 Mayıs itibarıyla geçerli olan yeni düzenlemeleri sonrası firmalar güncellenmiş tarifelerini yayınlamaya başladı. Kablonet, abolelerinden AKN aşımıyla birlikte her GB başına 2 TL ek ücret talep ederken, diğer internet servis sağlayıcılarının nasıl bir yol izleyeceği henüz netlik kazanmadı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) Adil Kullanım Noktası’nda (AKN) yaptığı değişiklikler dün yürürlüğe girdi. Gazete Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre yeni düzenlemeyle birlikte gece 02.00 ile sabah 08.00 arasında AKN uygulanmayacak. İnternet sağlayacıları yeni düzenlemeyle birlikte paketlerinde güncelleme yaparak yeni abonelerine sınırsız ve kotalı paketlerini sunmaya başladı. Kullanıcıların kotalarını aşması durumunda bazı internet sağlayıcıları kullanılan GB (Gigabyte) başına ücret talep etmeye başladı. Ücretlendirmeler satın alınan paketin üstüne eklenecek.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YARATTI

Yeni düzenleme sosyal medyada büyük tartışmaya neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları AKN uygulamasının kaldırılarak yerine limitli bir internet sisteminin getirildiğini ve internet paket fiyatlarının çok arttığını söylüyor. Bununla birlikte karara tepki gösteren bazı kullanıcılar da “Apartmanda 4 daire birleşip tek bir sınırsız pakete abone olalım. Paket fiyatını da 4’e bölelim” dedi. BTK’nın yaptığı düzenleme sonrası kotasını dolduran kullanıcılara daha yüksek hızda internet verilecek. Daha önce tarife ne olursa olsun kota aşıldıktan sonra hız saniyede 3 Mbps’e çekiliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte, örneğin,16 Mbit/s hızında AKN’li paketi bulunan bir abone, AKN veri miktarına ulaştığında indirme hızı asgari 5 Mbit/s olacak ve abone bu hızda fatura dönemi sonuna kadar internet hizmeti alabilecek.
 
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