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28 Mart 2017 Salı 20:29

iPhone toplu mail silme: Son güncelleme sonrası toplu mail silme

iPhone ve iPad kullanıcıları son güncelleme ile e-posta kutularında toplu silme seçeneğinin kaldırılmasıyla şaşkına döndü. Yeni uygulamada toplu mailin nasıl silindiği haberin detayında...

iPhone toplu mail silme: Son güncelleme sonrası toplu mail silme
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iPhone toplu mail silme: Son güncelleme sonrası toplu mail silme

Son IOS güncellemesini ardından iPhone ve iPad kullanıcıları e-posta silme konusunda büyük sıkıntı ile karşılaştılar. Şimdiye kadar tüm iPhone serilerinde toplu mail silmek için seçenek imkanı veren e-posta kutusunda bu uygulamaya son verildiğini görenler soluğu iPhone müşteri hizmetlerini aramakta buldu.
Ancak umdukları desteği alamadı.


Peki son güncellemenin ardından iPhone'larda toplu mailler nasıl silinir. Eskisi gibi kısa basit bür süreç olmasa da, biraz pratikle toplu mailleri silmenin bir yolu var.

IOS GÜNCELLEMESİ İLE TOPLU MAİL NASIL SİLİNİYOR



Önce e-postalarımızda mesajlara geliyoruz
Önce maillere geliyorsunuz

Önce silme işlemi yapılacak olan mail hesabımızı seçiyoruz (Çoklu mail adresi kullananlar için)

Daha sonra sağ üst köşede düzenle tuşuna tıklayın

Sol alt köşede çıkan tümünü işaret düğmesine basarak okundu olarak işaretliyoruz..

Sonra yeniden sağ üstte yer alan düzenle tuşuna tıklıyoruz..

Sonra e-posta kutumuza gelen maillerden herhangi birini seçerek işaretliyoruz..





Bu işlemi yaptıktan sonra hemen altta ortada sırada 'Taşı seçeneği' kendini gösteriyor.

Taşı seçeneğini parmağımızla basılı tutarak işaretlediğiniz mailden işareti kaldırıyoruz.


Taşı düğmesinden de elimizi çektiğimizde karşımıza çöp sepeti seçeneği çıkıyor. Çöp sepeti düğmesine bastığımız anda daha önceden 'okundu' olarak seçtiğimiz tüm e-postalardan
kurtulmuş oluyoruz..

Bu kadar... iyigunler.net©
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IPadIphoneIOS GüncellemeIPhone Toplu Mail Silme
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