iPhone toplu mail silme: Son güncelleme sonrası toplu mail silme

IOS GÜNCELLEMESİ İLE TOPLU MAİL NASIL SİLİNİYOR

Sonsini ardındanvekullanıcıları e-posta silme konusunda büyük sıkıntı ile karşılaştılar. Şimdiye kadar tüm iPhone serilerinde toplu mail silmek için seçenek imkanı veren e-posta kutusunda bu uygulamaya son verildiğini görenler soluğu iPhone müşteri hizmetlerini aramakta buldu.Ancak umdukları desteği alamadı.Peki son güncellemenin ardından iPhone'larda toplu mailler nasıl silinir. Eskisi gibi kısa basit bür süreç olmasa da, biraz pratikle toplu mailleri silmenin bir yolu var.Önce e-postalarımızda mesajlara geliyoruzÖnce silme işlemi yapılacak olan mail hesabımızı seçiyoruz (Çoklu mail adresi kullananlar için)Daha sonra sağ üst köşede düzenle tuşuna tıklayınSol alt köşede çıkandüğmesine basarak okundu olarak işaretliyoruz..Sonra yeniden sağ üstte yer alan düzenle tuşuna tıklıyoruz..Sonra e-posta kutumuza gelen maillerden herhangi birini seçerek işaretliyoruz..Bu işlemi yaptıktan sonra hemen altta ortada sırada '' kendini gösteriyor.seçeneğini parmağımızla basılı tutarak işaretlediğiniz mailden işareti kaldırıyoruz.Taşı düğmesinden de elimizi çektiğimizde karşımıza çöp sepeti seçeneği çıkıyor. Çöp sepeti düğmesine bastığımız anda daha önceden 'okundu' olarak seçtiğimiz tüm e-postalardankurtulmuş oluyoruz..