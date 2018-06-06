KALE Havacılık 777X için İlk Kruger Flapleri Teslim Etti



KALE Havacılık, Boeing’in 777X uçakları için Kruger flaplerin üretimini tamamlayarak ilk teslimatı gerçekleştirdi. 2016 yılının Ekim ayında Boeing’in Türkiye’deki ticari uçak tedarik zincirini daha da geliştirmek amacıyla BOEING, KALE Havacılık ile sözkonusu parçanın üretimini de kapsayan bir anlaşma imzalamıştı.

KALE Havacılık ayrıca Boeing 747–8 için kanat iskelet parçaları üretimine devam ederken 737–9 MAX için de kanat bağlantı elemanları, kanat iskelet parçaları ve kanat ana kirişi takviyelerinin üretimine ilişkin ihaleleri de kazandı.

Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın yaptığı açıklamada, “Boeing ve KALE Havacılık’ın 20 yılı aşan uzun soluklu ilişkisi boyunca KALE’nin yüksek kaliteli üretim kabiliyeti ve zamanında teslimat hassasiyeti gurur verici. Bu teslimatla bir üst seviyeye yükselttiğimiz başarılı iş birliğimizi, gelecekte de güçlendirerek sürdüreceğimize inancımız tam.” dedi.



Sargın ayrıca “Geçtiğimiz yıl açıkladığımız Boeing Türkiye Milli Havacılık Planı ile, Türkiye ile iş birliğimizi havacılıkta stratejik ortaklığa taşıdık. Bu kapsamda, sanayi, teknoloji, servis ve ileri kabiliyet geliştirme alanlarında, Türkiye’de, Türkiye ile birlikte büyüme hedefimizi açıkladık. Bugün Kale’nin yaptığı teslimat, bu planın bir parçası olan, Boeing’in Türkiye’yi kontrol yüzeylerinde Mükemmeliyet Merkezi olarak konumlandırması yolunda da atılmış önemli bir adım. Kale Boeing’in ödüllü tedarikçisi, ve bu Kruger Flap ile daha yüksek kabiliyet gerektiren yeni bir alana adım attı. Milli Havacılık Planı ile hedefimiz, daha çok sanayicimizi bu alana girmeye teşvik ederek, Türk sanayiinin havacılık tedarik zincirindeki payını ve Türkiye’den ihraç edilen ürünlerin değerini yükseltmek.” diye belirtti.

Kale Grubu Başkan Yardımcısı Osman Okyay “Boeing'in 777 model uçaklarının Krueger Flap grubunun üretimini ve montajını ve aynı tip uçakların iniş takımı parçalarının üretimini üstlendik. Bu projenin Kale Havacılık için en önemli noktası, Boeing ile uzun zamandır sürdürdüğümüz ilişkimizde ilk defa Boeing’in tasarım çalışmalarına da dahil olmamızdı. Boeing her zaman bizim mükemmel bir ortağımız oldu. Boeing ile performans ve güvene dayalı olan ilişkimizin bundan sonra da büyüyerek gelişmesi en büyük temennimiz.” değerlendirmelerinde bulundu



Boeing Hakkında

Dünyanın en büyük havacılık şirketi olan Boeing, Türkiye ile 70 yılı aşkın süreye dayanan köklü bir ilişkiye sahiptir. Boeing’in Türkiye’deki tedarikçileri hâlihazırda tüm Boeing Ticari Uçak programlarına parça veya montaj sağlıyor. Boeing’in yıllar içinde Türkiye’de yarattığı iş hacmi 1,6 milyar doları aştı.



Kale Havacılık Hakkında

KALE Havacılık, yapısal bileşenler ve alt sistemleri sağlayan önemli şirketlerdendir. 1957’de kurulan Kale Grubu’nun bünyesinde bulunan Kale Havacılık, Ticari havacılıkta kompleks ürünlerde ve alt sistemlerden oluşan imalatlarda uzmandır. KALE, mühendislik iş birliği, talaşlı imalat, sac, montaj, ısıl işlem ve yüzey işleme hizmetleri sunmaktadır. Serbest ticaret bölgesinde faaliyet gösteren Kale Havacılık, kabiliyet alanında gelişmeye devam etmektedir.