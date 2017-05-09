KAPTAN MT geliyor

FNSS’nin, Endonezyalı PT Pindad firması ile ortak bir çalışma kapsamında geliştirdiği orta ağırlık sınıfı tank KAPLAN MT, testlere hazır prototipi ile IDEF 2017’de ziyaretçilerin karşısına çıktı

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