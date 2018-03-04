Karısının aldattığını casus programla kanıtladı, tazminat aldı

Karısının aldattığını casus programla mahkemede kanıtladı, tazminat aldı



Karısının kendisini aldattığından şüphelenen adam, eşinin telefonuna kurduğu casus yazılımla savcılığa şikayette bulundu. Açılan boşanma davasında telefonda sevişme kayıtları delil olarak kullanılınca, aldatan kadın tazminat ödemeye mahkum edildi.

Eşinin kendisini aldattığından şüphelenen adamın, karısının telefonuna kurduğu casus yazılımı mahkeme delil olarak kabul etti.

İhanetten şüphelenen koca, eşinin telefonuna ortam dinlemesi yapan casus yazılım yükledi. 'Sesli delil’leri mahkemeye sunan kocanın boşanma talebi kabul edildi. Tazminata mahkûm edilen kadın ses kayıtları için "Hukuka aykırı" diye itiraz etti ancak Yargıtay kararı onadı

İŞYERİNDEN SEVGİLİSİYLE SEVİŞMİŞ

Casus yazılımlı ihanet davasına konu olay, 2015’te Aydın Söke’de yaşandı. Aldatıldığından kuşkulanan öğretmen koca, hemşire karısının telefonuna casus yazılım yükledi. Bu yazılım sayesinde ortam dinleme cihazına dönüşen telefon üzerinden kadının tüm konuşmaları kaydetti. Bu kayıtlar arasında, kadının işyerinde bir arkadaşıyla yaşadığı cinsel birlikteliğe ilişkin sesler de yer aldı. Kayıtları dosyasına ekleyen koca, boşanma davası açtı. Kadın da şiddet gördüğünü ve evden kovulduğunu savunarak karşı boşanma davası açtı.

Söke 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde (Aile Mahkemesi sıfatıyla) görüldü. Koca "Eşim beni aldattı. Boşanmayı, uygun bir miktar tazminata mahkûm edilmesini ve çocuğun velayetinin de bana verilmesini istiyorum" dedi.

MAHKEME: ZİNA SABİT

Davalı kadın ise davanın reddini talep etti: "Fiziki şiddet uyguladı, evden kovdu, hakaret etti. Ayrıca evlilik yükümlülüklerini yerini getirmiyordu. Benim boşanma talebim kabul edilsin, tazminata da hükmedilsin."

İki tarafın da boşanma taleplerinin kabulüne karar veren mahkeme, 'zina’ eyleminin kocanın kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu belirterek, hemşire eşi 20 bin TL tazminat ödemeye mahkûm etti.

Hemşire olan kadının gece vardiyasına kaldığına dikkat çeken mahkeme, ilkokul çağındaki çocuğun velayetini de öğretmen babaya verdi. 'Ses kaydının delil olup olmayacağının uyuşmazlık konusu’ olduğuna vurgu yapan yerel mahkeme, karar gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Evlilik birliğine ilişkin yasal yükümlülükler alanı, eşlerin her birinin özel yaşam alanı olmayıp aile yaşamı alanıdır. Sadakatten kuşkulanan kocanın eşinin telefonuna program yerleştirerek aleni olmayan konuşmalarını kaydetmesinde özel hayatın gizliliğinin ihlalinden söz edilemez."

'DİĞER DELİLLERLE BİRLİKTE İSPATLIYOR’

Kadın, "Deliller hukuka aykırı" diyerek temyize gitti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise talebi reddetti. Mahkeme kararını onayan daire kararında, "Casus programla ele geçirilen kayıtlar hukuka aykırı delil niteliğinde olup kusur belirlenmesinde dikkate alınmaz ise de tanık beyanları, telefon kayıtları ve fotoğraflarla birlikte zina eyleminin ispatlanmış olduğu..." denildi.