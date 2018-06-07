Karneni paylaş, tablet kazan!

Türkiye'nin en hızlı büyüyen mobil teknoloji markası reeder öğrencilerin katılabileceği yarışma ile tablet kazanma fırsatı sunuyor. Öğrenciler #GücünüReederdanAl etiketi ile karnelerinin fotoğraflarını paylaşarak reeder A8i Quad 8 kazanma fırsatı elde edecekler. Yarışma sonucunda çekilişle belirlenecek 3 öğrenciye tablet bilgisayar hediye edilecek.

Yarışmaya nasıl katılacaksınız?

Bilişim ürünleriyle Türkiye'nin fiyat / performans lideri teknoloji markası olan reeder karne heyecanına ortak oluyor. reeder tarafından düzenlenen yarışma ile #GücünüReederdanAl etiketi ile karnelerini Facebook ve Instagram'da paylaşan öğrenciler reeder Facebook sayfasını beğendikten sonra çekilişe katılmaya hak kazanıyor. 8 Haziran Cuma günü saat 24:00'e kadar devam edecek yarışmada 3 öğrenciye reeder'ın popüler tablet bilgisayarı A8i Quad hediye edilecek. Herkese açık olan yarışmaya Türkiye'nin her yerinden öğrenciler katılabilecek.



İlk olarak #GücünüReederdanAl etiketi ile Facebook ve Instagram'da karne fotoğrafınızı paylaşıyorsunuz

Ardından reeder Facebook sayfasını beğeniyorsunuz (https://www.facebook.com/reedertr/)

Bu iki işlemin ardından çekilişe katılmaya hak kazanıyor ve popüler reeder A8i Quad tablet bilgisayar kazanma fırsatı yakalıyorsunuz.

A8i Quad

Gücünü Intel'in 4 çekirdekli 1.83 GHz işlemcisinden alan A8i Quad, 8 inç ekranı ile öğrencilere yepyeni bir dünyanın kapılarını açıyor. 1 GB RAM, fonksiyonel home tuşu, 4000 mAh pil ile uzun süre kullanım, 5 Megapiksel ana, 2 Megapiksel ön kamera ve IPS ekran teknolojisi ile kullanım zevkini artırıyor. 16 GB dahili hafızası olan tablet bilgisayarda bu hafıza microSD bellek kartı ile 64 GB'a kadar artırılabiliyor. microHDMI bağlantısına sahip olan A8i Quad, bu sayede televizyona da bağlanıp büyük ekranda kullanım imkanı da sunuyor.