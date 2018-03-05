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Katil robot Method-2 Amerika'yı karıştırdı

Amazon'un kurucularından Jeff Bezos tarafından satın alınan robotun askeri projeler için geliştirildiği iddiası ABD'yi karıştırdı. İnsan öldürmek için üretilen robotun marifetli parmakları silah kullanabilecek yeteneğe de sahip.

Katil robot Method-2 Amerika'yı karıştırdı

Amazon'un kurucularından Jeff Bezos tarafından satın alınan robotun askeri projeler için geliştirildiği iddiası ABD'yi karıştırdı. İnsan öldürmek için üretilen robotun marifetli parmakları silah kullanabilecek yeteneğe de sahip.

05 Mart 2018 Pazartesi 03:16
Katil robot Method-2 Amerika'yı karıştırdı

Katil robot Method-2 Amerika'yı karıştırdı

Dünyanın en büyük internet ticaret sitelerinden amazon'un sahibi Jeff Bezos tarafından satın alınan Method-2 adlı robotun askeri amaçlarla üretildiği, insan öldürmek için özel programlara sahip olduğu iddia ediliyor..


Adı Method-2... Askeri projeler için geliştirildiği iddia edilen 1.6 ton ağırlığındaki robot, Güney Koreli üretici şirketten tam 100 milyon liraya satın alındı. Robot'u gündeme taşıyan özellikleri sahip olduğu öldürme yeteneği. Bu durum, Amerika'da günün konusu oldu.

Amazon.com sahibi Jeff Bezos’un Method-2 adlı robotu görücüye çıktı. G. Koreli Hankook Mirae Technology’nin geliştirdiği 1.6 tonluk robotun askeri amaçlar için geliştirildiği iddia edildi

Amazon.com’un sahibi Jeff Bezos’un firmasının bir tanıtımında kullandığı Method-2 adındaki dev robot hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Amerikan CNBC Televizyonu tarafından tanıtılan robot, Güney Koreli Hankook Mirae Technology tarafından geliştirildi. Bir insan tarafından gelişmiş kumanda teknikleriyle yönetilen robot, 4 metre boyunda ve 1.6 ton ağırlığında. Öte yandan Method-2, parmaklarını insan gibi kullanabiliyor.

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