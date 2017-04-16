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16 Nisan 2017 Pazar 22:30

Kendi iPhone'nun yaptı; Yedek parça topladı, 300 dolara mal etti

Scotty Allen, eski bir Slikon Vadisi çalışanı. Ucuz iPhone 6S yapabilmek için yola çıkan Scotty Allen, Çin'den topladığı yedek parçalarla piyasa fiyatının yarısına maliyetle hedefine ulaştı.

Kendi iPhone'nun yaptı; Yedek parça topladı, 300 dolara mal etti
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Kendi iPhone'nun yaptı; Yedek parça topladı, 300 dolara mal etti

Amerika'da 680 ila 700 dolar arasında satılan iPhone 6S için yola çıkan Scotty Allen,  Çin'de yedek parça satan dükkanlardan tedarik ettiği parçalarla neredeyse yarı fiyata iPhone üretmeyi başardı. Ucuz iPhone 6S üretmek için yola düşen Scotty Allen, Çin'in Shenzen kentindeki dükkanlardan elektronik parçalar topladı. Eski bir Silikon Vadisi çalışanı olan Scotty Allen, topladığı parçalarla yaptığı iPhone 6S'i çalıştırmayı başardı.

iPHONE 6S NASIL YAPILIR?

Strange Parts adlı Youtube kanalında yayınlanan videoda eski Silikon Vadisi çalışanı Scotty Allen'ın Çin'deki dükkanlardan topladığı parçalarla kendine nasıl iPhone 6s yaptığına şahit oluyoruz.


Teknoloji odaklı dükkanları altını üstüne getiren ve iPhone 6s’i yapabilmek için gerekli olan tüm parçaları toplamaya çalışan Allen, günlerce süren uğraşın sonunda gereken parçaların tamamını buluyor. Parçaları toplarken de cihazın nasıl yapılabileceği konusunda bilgiler alıyor.

Telefonda kullanılan en küçük vidaya kadar tüm parçalar toplandığında bu kez birleştirme işlemi başlıyor. Uzun saatler alan birleştirme işlemi sırasında tuşlara basıldığında basılma hissinin sağlanamadığı görülüyor ancak sonradan küçük bir parça yardımıyla bu sorunun üstesinden geliniyor. Allen, sonuç olarak toplamda 300 dolar maliyetle 16 GB iPhone 6s sahibi oluyor.
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