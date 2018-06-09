Knights Chronicle oyunu için 1 milyondan fazla kişi ön kayıt

Dünyanın en hızlı büyüyen mobil oyun şirketi Netmarble Corp. mobil cihazlar için yeni sıra tabanlı RPG oyunu Knights Chronicle'ın, geçtiğimiz haftadan bu yana 1 milyon ön kayıt rakamına ulaştığını duyurdu. Ön kayıt hala açık ve kayıt yaptıran oyuncular, Knights Chronicle iOS ve Android cihazlar için bu yaz kullanıma sunulduğunda kullanılabilecek Beyaz Şövalyelerin bir üyesi olan SSR dereceli 6 yıldızlı Rebecca, 1 milyon altın ve 200 Kristal gibi oyun içi öğeler alabiliyor.

Knights Chronicle', konsol ve PC RPG deneyimleri ile aynı standartlarda, etkileyici üç boyutlu grafikler ve modeller tarafından tam olarak desteklenecek ve karakterler tanınmış ses aktörleri tarafından seslendirilecek. Mobil ve tam teşekküllü bir RPG arzu edenler için, her bir kahramanın benzersiz pasif yetenekleri ve her bir aşama için özel kurallar, oyuncuların derin bir strateji kullanmasını ve katmanlı bir oyun oynamalarını gerektiriyor.

Knights Chronicle, sıra tabanlı öğeler, güzel Japon animasyonlarından ilham alan savaş sahneleri ve etkileyici bir hikaye gibi, konsollar için çıkan oyunlarda bulunan nitelikler sunuyor.Bu oyun, 100'den fazla kahramanı içeriyor ve Theo ve arkadaşlarının, "Garniel" gezegeninin yok olmasını önlemek için gizli geçmişi çözmelerini anlatan macerayı takip ediyor.

Netmarble Corporation Hakkında

Netmarble Corp. muhteşem bir mobil oyun tecrübesi sunarak dünya çapında her yaştan kitleleri eğlendirmeyi amaçlar. 2000 yılında Kore'de kurulan Netmarble, dünya çapında en hızlı büyüyen mobil oyun şirketidir ve sürekli olarak küresel düzeyde en üst geliştirici ve yayıncılardan biri olarak listelenmektedir. 4000'in üzerinde çalışanıyla Netmarble, Lineage 2: Revolution,MARVEL Future Fight, Seven Knights ve Paramanya'nın aralarında bulunduğu en başarılı mobil oyunlardan bazılarını üretip sunmaktadır. Önde gelen gündelik (casual) oyun geliştiricisi Jam City'nin en büyük ortağı ve ücretsiz MMO oyunların dünya çapında zirvedeki geliştiricilerinden biri olan Kabam'ın ana şirketi olan Netmarble'ın aynı zamanda Asya'nın en büyük eğlence şirketi CJ E&M Corporation, Asya'nın en büyük Internet şirketi Tencent Holding ve lider MMO şirketlerinden NCsoft ile stratejik bir işbirliği vardır.