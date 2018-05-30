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Kombi Modelleri Arasından En Doğru Tercih Hangisi?

Yeni taşınanların veya eski kombisini yenileyecek olanların aklını karıştıran bu soruya tamamen kullanıcıların ihtiyaçlarına ve önceliklerine bağlı olarak doğru bir yanıt verebiliriz.

Kombi Modelleri Arasından En Doğru Tercih Hangisi?

Yeni taşınanların veya eski kombisini yenileyecek olanların aklını karıştıran bu soruya tamamen kullanıcıların ihtiyaçlarına ve önceliklerine bağlı olarak doğru bir yanıt verebiliriz.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 11:03
Kombi Modelleri Arasından En Doğru Tercih Hangisi?

Eskiden belirli bir büyüklüğün altında olan evlerde yoğuşmalı kombi kullanımı önerilmezdi, ancak bu yanlış yaklaşımın pek doğru olmadığı artık herkes tarafından biliniyor. 

Genel olarak kombilere bakacak olursak; bu cihazlar çalışma prensiplerine göre dört ayrı kategoriye ayrılır. Bunlardan ilki halk arasında geleneksel veya konvansiyonel kombi olarak da bilinen hermetik kombiler, bu aileden olan ve son teknolojiyle üretilen yoğuşmalı kombiler, bacalı kombiler ve elektrikli kombi.

Yoğuşmalı Kombiler

Bu tip modeller son teknolojiyle üretilen cihazlardır, bu sebeple çok yüksek enerji verimi ve tasarruf imkânı sunarlar. Yoğuşma teknolojisi ısınma için yakılan doğal gazdan ortaya çıkan atık gazın bir çeşit geri dönüştürme işlemi olan yoğuşmaya tabi tutulması ve sonucunda %30’a varan verim elde edilmesi prensibiyle çalışır. Yoğuşmalı kombi fiyatları sadece başlangıçta diğer kombi türlerinden daha yüksek maliyetlere sahip olsa da uzun vadede bakıldığında fonksiyonelliği ve yüksek tasarruf imkânıyla bu türler daha avantajlıdır.

Hermetik Kombiler

Yoğuşmalı türlerin atası sayılan geleneksel kombileri bacalı kombilerden ayıran en büyük özelliği bacalı cihazlar gibi iç mekândaki temiz havayı kullanmamasıdır. Ayrıca hermetik kombiler enerji kaybına yol açmamasıyla da tercih sebebi olmaktadır. Hermetik kombi fiyatları yoğuşmalı teknolojiye sahip cihazlardan daha uygun olduğu için de yaygın olarak bu tip cihazlar kullanılmaktadır.

Bacalı Kombiler

Neredeyse en eski kombi türü olan bacalı kombiler, fiyat avantajına sahip olsa da bu tip cihazların kullanılması için özel koşullar gerekmektedir. Örneğin binanın kendisinde yer alan özel baca sistemleri gerekmektedir, cihazın yerleştirileceği alanda oksijenin tükenmesine karşılık önlemler alınmalıdır. Olası gaz sızıntılarında bu tip cihazlar zehirlenme riskleri de taşır. Bu sebeple bacalı türler günümüzde geçerliliğini kaybetmiş kombilerdir.

Elektrikli Kombiler

Doğal gaza alternatif olarak sadece elektrikle çalışan elektrikli kombi, yüksek verimle çalışan ve çevreyi kirletmeyen yapıya sahiptir. Yüksek enerji maliyetlerinin önüne geçmek için bu modellerde bilinçli kullanım önerilmektedir.

Siz de daha güncel, fonksiyonel ve en önemlisi yüksek verimlilik sağlayan bir cihaz satın almak istiyorsanız yoğuşmalı kombi modellerini tercih edebilirsiniz, evinizin küçük veya büyük olması sadece satın alacağınız kombinin kapasitesiyle ilgili bir durumdur. Ancak enerji kaybına yol açmayan, ortalama verimlilik oranları sizin için yeterliyse hermetik modellere yönelebilirsiniz.

Siz de ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurarak hangi tip kombinin size daha uygun olduğuna karar verebilirsiniz. 17 farklı kombi markası arasından en ucuz kombiyi seçmek için istanbulkombimarket.com adresini ziyaret edin. İndirimli fiyatlardan en iyi kombileri satın alma fırsatını kaçırmayın. Ücretsiz kargonun dışında yapı projelerine özel indirimli fiyatlar da 25 yıllık sektör tecrübesine sahip İstanbul Kombi Market’te sizleri bekliyor.

www.istanbulkombimarket.com/yogusmali-kombi

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