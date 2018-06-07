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Lüleburgazlı Çocuklar, Sanal Gerçeklikle Tanıştı

2018 yılını İnovasyon ve Tasarım Yılı ilan eden Lüleburgaz Belediyesi, kent halkına sosyal boyutta fayda sağlamaya devam ediyor.

Lüleburgazlı Çocuklar, Sanal Gerçeklikle Tanıştı

2018 yılını İnovasyon ve Tasarım Yılı ilan eden Lüleburgaz Belediyesi, kent halkına sosyal boyutta fayda sağlamaya devam ediyor.

07 Haziran 2018 Perşembe 00:28
Lüleburgazlı Çocuklar, Sanal Gerçeklikle Tanıştı

Lüleburgazlı Çocuklar, Sanal Gerçeklikle Tanıştı

2017-2021 Stratejik Planı çerçevesinde 2018 yılını İnovasyon ve Tasarım Yılı ilan eden Lüleburgaz Belediyesi, kent halkına sosyal boyutta fayda sağlamaya devam ediyor. Bu bağlamda genç nesilleri de ihmal etmeyen Lüleburgaz Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği çadır etkinliklerinde ilk kez İnovasyon ve Tasarım Çadırı ile Sanal Gerçeklik Çadırı kurdu.,

2018 İnovasyon ve Tasarım yılı kapsamında birbirinden faydalı organizasyonlar düzenleyen Lüleburgaz Belediyesi, 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği kapsamında Lülerburgazlı çocukların inovasyona giden yolda önemli bir adım atmalarını sağladı. Lüleburgaz Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından ilk kez kurulan İnovasyon ve Tasarım ile Sanal Gerçeklik çadırları, çocukların eğlenceli anlar eşliğinde yeni bilgiler edinmesine katkıda bulundu.

Sanal Gerçeklik ve Üç Boyutlu Çizim

Çadır etkinlikleri kapsamında yaşları 5 ila 16 arasında değişen 970 çocuk, sanal gerçeklik (VR) teknolojisiyle tanışma fırsatı elde etti. Yoğun ilgi gösterdikleri Sanal Gerçeklik Çadırı'nda sanal gerçeklik gözlüklerini kullanarak keyifli dakikalar geçiren çocuklar, okulda aldıkları eğitime katkıda bulunma niteliği taşıyan "Samanyolu Galaksisi" programıyla gezegenleri izleyerek öğrendi.

İnovasyon ve Tasarım Çadırı'nı ziyaret eden Lüleburgazlı çocuklar ise Google Tilt Brush programıyla tanıştı. Google ve HTC Vive VR iş birliğinde kullanıma sunulan ve sanal ortamda resim yapmayı mümkün kılan Tilt Brush aracılığıyla çocuklar üç boyutlu çizim tekniklerini deneyimlediler. Böylece bulundukları ortamı palete çeviren çocuklar, resim yapmanın sadece kağıt kalemle sınırlı kalmadığını gözlemlediler.

Lüleburgaz'da eğitim gören genç öğrencilerin teknolojiyle tanışıklığını ilerletmesi hedefiyle İnovasyon ve Tasarım ile Sanal Gerçeklik çadırlarını kuran Lüleburgaz Belediyesi ekibi, öğrencilerin teknolojiyi eğitimde, sanatta ve de kişisel gelişimlerinde daha aktif bir şekilde kullanmalarını sağlama hedefine ulaştı.

Anahtar Kelimeler:
Lüleburgaz Belediyesi23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği
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