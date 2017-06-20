MASAK, yasa dışı bahis hesaplarına el koyacak

İnternet üzerinden oynanan yasa dışıler'ın yakın takibine giriyor. Yasa dışı bahis oynatanların banka hesaplarına el konulması içindaha aktif rol oynayacak. Son yıllarda adeta patlama yapan sanal kumar ve yasadışı bahisler için polis ve MASAK bankaları uyarıyor. Yasa dışı bahislerde kullanılan banka hesaplarına daha kısa sürede el konulması için savcılıkların harekete geçmesi hedefleniyor.Türkiye'de Misli, İddia, Nesine gibi internet şirketlerinin yasal olarak sunduğu bahis hizmetlerine alternatif olarak çoğu AB ülkeleri merkezli internet sitelerinin geliştirdiği bahis yazılımları son yıllarda Türkiye'yi hedef pazar olarak seçti.Türk bahis şirketlerinden daha yüksek oranlarda para vaad eden çoğu İngiltere ve Malta kökenli bahis şirketinin özellikle cep telefonları uygulamalarıyla pazarda küçük yaşta çocukları bile içine alan milyonlarca kişiye kumar oynattığı biliyor.Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü salgın haline gelen internet üzerinden yasa dışı bahisleri engelleme konusunda köklü adımlar atmaya hazırlanıyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal bu konuda çok yönlü yaptırımlar için harekete geçildiğinin sinyallerini veriyor.yasadışı bahiste ciddi artış olması nedeniyle Adalet Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Spor Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurumlarda ortak bir çalışma ekibi oluşturduklarını söyledi. Ağbal, yurtdışı kaynaklı oluşturulan yasadışı bahis sitelerinde banka hesap numaraları verildiğini ve bu hesaplara bahis oynayanların para yatırdığını anlattı.Bu hesapların farklı kişiler adına açıldığını ifade eden Ağbal, “Yasadışı network içinde garibanları bulup, onların adına banka hesabı açıyorlar. Cebine iki kuruş konmuş kişiler bunlar. İşi Mehmet organize ederken, hesap Ahmet adına açılıyor. İnternet siteleri ve hesaplar da iki günde bir değişiyor. Toplanan parayı hemen çekiyorlar” dedi.Ağbal, Gelir İdaresi ve Vergi Denetim Kurulu’nun da bu sitelere yönelik denetim yapacağını kaydetti. Ağbal, bankaları da uyarırken, “Birtakım kişiler bu banka hesaplarını açıyor. Kara para mevzuatına göre, banka, müşterisini tanımak zorunda. O hesaba yüzlerce EFT gelmiş. İki gün sonra da çekilmiş. O banka, MASAK’a bildirimde bulunmalı. Finansal kurumları da bu konuda uyardık” dedi. Ağbal, gereken özenin gösterilmesini istediklerini belirterek, “Aksi takdirde yükümlülük denetimi, kara para denetimi yapılır. Bunları da hızla yaparız. Her türlü yaptırımı uygularız” diye konuştu.