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Mavi Balina, 14 yaşındaki çocuğu ölüme götürdü

Mavi Balina, 14 yaşındaki çocuğu ölüme götürdü

10 Eylül 2017 Pazar 22:49
Mavi Balina, 14 yaşındaki çocuğu ölüme götürdü

Mavi Balina, 14 yaşındaki çocuğu ölüme götürdü

Dijital oyunlar içerisinde, çocuklar arasında son derece yaygınlığı ile bilinen Mavi Balina, 14 yaşırndak Furkan Şen'i intihara kadar götürdü. Oyun aracılığıyla bulaşan bir virüste, Mavi Balina'yı online olarak oynayan çocukları zor durumda bırakan uygulamanın on binlerce bilgisayara bulaştığı bildiriliyor.  Oyunda verilen komutları yerine getirerek adım adım ölüme sürüklenen talihsiz Furkan'ın ailesi isyanda. Şimdiye kadar çok sayıda çocuğu ölüme sürükleyen dijital oyunlar konusunda anne ve babaları uyaran uzmanlar, çocukların uzun süre bilgisayarları başında tek başına kalmasına izin verilmemesini istiyor.

ALMANYA'YI KARIŞTIRDI


Avrupa'nın göbeğinde Almanya'da meydana gelen son olayın kurbanı 14 yaşında Furkan Şen. Mavi Balina adlı oyunun komutlarını yerine getirmek için intihar ettiği iddiaları üzerine Alman yetkililer oyun hakkında soruşturma açtı.


İntihara sürüklediği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan 'Mavi Balina' adlı bilgisayar oyunu, Almanya'da 14 yaşında Furkan Şen'in de ölümüne neden oldu. 'Mavi Balina' adlı oyunun, virüs yoluyla kişisel bilgileri ele geçirerek çocuklara şantaj yaptığı, bu şekilde çocukların sonu intihar komutuyla biten talimatları yerine getirmeye zorlandığı iddia ediliyor.

AFYONLU FURKAN NEDEN İNTİHAR ETTİ

Almanya'nın Baden Württemberg Eyalati Gaggenau kenti Hörten semtinde yaşayan Afyonkarahisarlı Türk genci Furkan Şen, bu oyun yüzünden trajik bir şekilde intihar etti.

Olay yerine gelen polis, odasındaki elbise dolabına kendini asan gencin intihar etmeden önce Blue Whale (Mavi Balina) isimli bir internet oyununu oynadığı ve oyunda "gereğini yerine getirmek" için kendisini öldürmüş olabileceğini belirtti.

ANNE VE BABALARA KRİTİK UYARI

Offenburg kriminal polisinin olayı soruşturduğu ve yarın Offenburg Savcılığı'nın ölen Furkan Şen'in otopsisi için yarın karar vereceği kaydedildi.

Genç Furkan'ın cenaze namazı Gaggenau DİTİB Sultan Ahmet Camii'nde kılındıktan sonra toprağa verilmek üzere Afyon'un Sandıklı ilçesine gönderilecek.

Gencin babası Mikail Şen, ''3 kızım ve bir oğlum var, akşam oğlumla şakalaştık, uyumak için odasına çıktı. Sabah ortanca kızım işten gelince kardeşinin odasına uğruyor. Kardeşini öyle görünce bizleri uyandırdı. Şok olduk. Oğlum sorunsuz, sevecen biriydi. Karıncayı dahi incitmez, çevresinde ve okulunda çok sevilen biriydi. Eşim hasta, ben hastayım zaten, Allah bizi evlat acısıyla imtihan ediyor. Dua etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor," diyerek, başka çocukların bu oyunu oynamadığından emin olmaları için ebeveynleri uyardı.

"ONLARCA ÇOCUĞUN İNTİHAR ETMESİNE NEDEN OLUYOR"

Türk gencinin intiharı ile ilgili konuşan Psikolog Erdinç Üstündağ "Bir sosyal medya oyunu, onlarca çocuğun intihar etmesine sebep oluyor. Bu tarz bilgisayar oyunları, çocuklarda epilepsiyi tetikleyebiliyor, dikkatsizliği, hiperaktiviteyi ve uykusuzluğu da artırabiliyor. Bu oyunlarda, oyun gereği küçük çocukların tanımadığı kişilerle iletişime geçmesi söz konusu olabiliyor. O tarz birinden direktif gelmiş ve çocuk intihar etmiş olabilir." dedi. Dünya'da birçok çocuk, bilgisayar oyunu bağımlısı," diye konuştu.

Üstündağ, ''Ergenlik dönemindeki birey, eğer herhangi bir gruba ait değilse ya da arkadaş ilişkisi kurmada sorun yaşıyorsa, yaşantısının bu bölümünde kendini en rahat ifade edebileceği, kimsenin onun gerçek kimliğini bilmediği bir sanal dünyada, istediğini yapma eğilimi içine giriyor. Bu tür oyunlar sayesinde varlığını göstermeye ve değerli olma duygusunu tatmin etmeye çalışıyor. Aileler çocuklarının oynadığı, girdiği siteleri mutlaka takip etmeli. Kahraman olmaya çalışan çocuk intihar ediyor" açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Mavi BalinaFurkan Şen
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