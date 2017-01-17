Neler Yapıyoruz
Uzman tasarımcı ve yazılımcılarımız, aldıkları ödüller ile kendilerini kanıtlamıştır. Mobil uygulama projeleriniz de en iyi tasarımı çıkararak sizlere sunuyoruz.
Responsive Tasarım
Tüm ekran çözünürlüklerine uygun bir tasarım.
Tüm Patformlara uyum
İos, Adroid ve windows platformları için uygulama geliştirilmektedir.
Yeni Teknoloji
Mobil uygulama teknolojilerini yakından takip ediyor, uylamalarımızın bu teknolojiye uygun yapısı planlayrak uyguluyoruz.
Eğitim ve Destek
Uygulama yönetim ekranları firma yetkililerine eğitimler ile öğretiliyor verimli kullanımın nasıl olacağının desteği veriliyor. Herhangi bir problemin yaşanması durumun da anında müdahale ediliyor.
Neler Yapılabiliriz ?
Şirket içi çözümler
Mail trafiğinizi düşürmek veya hızlı iletişime gecip sipariş veya hizmetinizi sonuçlandırabileceğiniz, personelinizin kontrolünü eliniz de tutabileceğiniz, personel takip, satış bölge satışı satış ekibi gibi bir çok sistem ile entegreli çalışabilecek bir yapı kurabilirsiniz.
Bayilik Sipariş
Bayileriniz kendi cep telefonları, tabletleri ile sipariş verebildikleri mobil uygulama ile stokta olan veya gelecek olan ürünleri görmesini sağlaya bilir.
Çoklu ve hızlı fiyat alımı
Müşterileriniz birden fazla ürün veya hizmetiniz hakkında bilgi alırken müşterinize özel fiyat uygulaya bileceğiniz bir sitem yapılabilir.
QR kod Uygulamaları
QR kod çok geniş kapsamlı özelliklere sahiptir, mobil uygulamanız da bu özellikleri kullarak müşteri veya kullanıcılarınıza avantajlar sunabilirsiniz. Örneğin ürünlerinizin etiketlerinde veya üzerlerine bir QR kod ekleyip, mobil uygulamanız dan okutulup ürün hakkında bilgi, video, resim veya bir web sayfası açtırabilirsiniz.
Konum Bazlı Satış
Müşterilerinize konum bazlı indirim veya konumunda bulunan indirimleri gösterebileceğiniz bir yapı kurula bilir.
İletişim
Sesli arama veya sohbet ekranı acarak müşterileniz ile mobil uygulamanız üzerinden hızlı iletişime gecebilirsiniz.
Eğitim / Destek
Personellerinize, müşterilenize anlık olarak eğitimler veya destek verebileceğiniz bir yapı kurulabilir.
Mobil uygulamada dikkat edilmesi gerekenler. ?
Kesinlike bir apstor ve android platformlarında en az 5 uygulama geliştirmiş olmalı, developer kaydı bulunmalı.
Mobil uygulama yaptırmalımıyım ?
Her sektör için olmazsa olmaz hale gelebilir, kurumunuzun marka oluşumu için bu süreçleri izlemeniz gerekiyor.
Sektörümüz de mobil uygulama ?
Mobil uygulama genellikle tüm sektörlere uyum sağlaya bilir, bunu sadece sizin nasıl bir müşteri kitlesi ile çalıştığınız belirleyebilir. Kabul görmeyen sektörler de, müşteri kitlenize mobil uygulama avantajları verilerek müşteri kitlenizi geliştirebilir değiştirebilirsiniz.
Mobil Uygulama Firmamıza ne katacak ?
Müşteri menuniyetin de artış
Daha etkin pazarlama
Personel satış performans artışı
Verimlilikte artış
Satış sahanızdan hızlı bir şekilde veri toplama
Maliyetlerin düşmesi
İş süreçlerinin uyumu
Marka bilinirliğin de artış
Kaynak : https://www.gokcebilisim.com.tr