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NASA'nın yeni misyonu Güneş Sistemi'nin ufuklarını araştıracak

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, 2024 yılında uzaya yollamayı planladığı yeni keşif uydusunu kamuoyuna duyurdu.

NASA'nın yeni misyonu Güneş Sistemi'nin ufuklarını araştıracak

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, 2024 yılında uzaya yollamayı planladığı yeni keşif uydusunu kamuoyuna duyurdu.

02 Haziran 2018 Cumartesi 20:45
NASA'nın yeni misyonu Güneş Sistemi'nin ufuklarını araştıracak

NASA'nın yeni misyonu Güneş Sistemi'nin ufuklarını araştıracak

WASHİNGTON/ANKARA (AA) - NASA'dan yapılan açıklamada, Yıldızlararası Haritalandırma ve İvmelenme Keşif Uydusu'nun (IMAP), NASA'nın yeni keşif misyonları arasına girdiği belirtildi.

IMAP, Güneş Sistemi'nin başka sistemlerle alışverişini sağlayan manyetik bir balon olan heliosfer tabakasında incelemeler yapacak. Güneş rüzgarları denilen, Güneş'ten koparak uzaklaşan maddecik dalgalarının hakim olduğu heliosfer tabakasında, diğer yıldız sistemlerinden kopan materyallerle çarpışıyor. Bu çarpışma, zararlı kozmik radyasyonun Güneş Sistemi'ne nüfuz etmesini engelliyor. IMAP'ın, bu çarpışan materyallerden örnekler toplayıp incelemesi öngörülüyor.

NASA'nın Bilim Misyonları Direktör Yardımcısı Dennis Andrucyk, yeni uzay misyonu hakkında, "Güneş, işte bu sınır bölgesinde bizi korumak için iş görüyor. IMAP'ın araştırması bu 'kozmik filtrenin' nasıl çalıştığını daha iyi kavrayabilmemizi sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Andrucyk, IMAP'ın bulgularının, Güneş Sistemi ötesine insanlı araçlar göndermek için de kritik bilgiler sağlayacağını vurguladı.

Yeni keşif uydusunun, 2024 yılında uzaya fırlatılması planlanıyor.

Muhabir: Emre Aytekin

Son Güncelleme: 02.06.2018 20:55
Anahtar Kelimeler:
Yıldızlararası Haritalandırma Ve İvmelenme Keşif Uydusu (IMAP)HeliosferGüneş SistemiBilimAmerikan Havacılık Ve Uzay Ajansı (NASA)
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