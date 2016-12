Projeksiyon Evi Projeksiyon Perdesi Modelleri

Projeksiyon cihazları geçmişe nazaran daha geniş kullanım alanı bulmaktadır. Cihazların bu denli rağbet görmesinde istenilen amaca hizmet etmesi anlamı vardır. Projeksiyon cihazlarını aslında sinema salonlarından hatırlamaktayız. Önceleri yalnızca sinema salonlarında kullanılmakta idi. Şimdilerse okuldan iş yerlerine, camilerden evlere değin kullanıldığını görmekteyiz. Peki projeksiyon cihazları nerelerde hangi amaçlar doğrultusunda nasıl kullanılmaktadır?Önceki zamanlarda okullarda öğretmenler konu ile alakalı öğrencilerine film, video vs. seyrettirmek için televizyonlardan faydalanmaktalardır. Üstelik televizyonlar yalnızca öğretmenler odasında bir adet bulunmakta idi. Bir okulda ki sınıfların çoğunluğu düşünülürse her sınıfın VCD, DVD vs. materyallerden yararlanması sıra ve zaman gerektiren bir durum olmaktaydı. Konular daha somutlaştırılmaya çalışılırken biraz da zamandan harcamak ne yazık ki göze alınmaktaydı.Günümüzde ise okullarda her sınıf için ayrı ayrı projeksiyon cihazları konumlandırılmıştır. Bu sayede öğretmen anlattığı konuda somutluk gerçekleştirmek için öğrencilerinde konuyu daha iyi kavrayabilmelerine yönelik projeksiyon cihazları istenilen her an kullanıma uygunluk göstermektedir. Bu anlam da projeksiyon perdesi de projeksiyon cihazları ile birlikte kullanılan görüntüde kaliteyi yakalamak açısından çok önemli bir yardımcı materyal olmaktadır.İş yerlerinde sunum gerçekleştirmek amacı ile kullanılan projeksiyon perdesi ile geniş bir kitleye hitap etmenin kolaylığı yakalanmıştır. motorlu projeksiyon perdesi kullanılabileceği gibi storlu projeksiyon perdesi de kullanılmaktadır.Film severlerin daha yoğunlukta tercih ettikleri görülmektedir. Evlerde kullanılanlar arasında transparan projeksiyon perdeleri de bulunmaktadır. Bir diğeri ise motorlu projeksiyon perdesidir. Transparan projeksiyon perdesi kendini gizli tutmaktadır. İlk bakışta büyük ekran LCD televizyon gibi görünen perdeye görüntü perdenin arkasından yansıtılmaktadır. Ayrıca perdenin etrafı da kamufle edilmiştir.Cami hocalar daha çok vaaz verdikleri esnada cihazdan faydalanmaktadırlar. Anlatılanların daha çok akılda kalması isteğiyle konu ile ilgili slaytlar yapılmakta ve projeksiyon cihazı ile de Müslimlere aktarılmaktadır.Genel anlamda projeksiyon cihazlarının kullanım alanları okullar, iş yerleri, camiler ve evlerdir. Daha bir çok alanda da kullanıma son derece uygunluk göstermektedir.Manuel olup motorlu projeksiyon perdesi fiyatlarına oranla daha uygun değerde satışa sunulmaktadır. Motorlu projeksiyon perdesi fiyatları ortalama 150 ila 500 TL olarak değerlendirilebilir. Projeksiyonperdesi.pro cihazların ve perdelerin satışında öncelik göstermektedir.Ev dekoruna önem verenlerce tercih edilmektedir.3D görüntü kalitesi sunmaktadır.Gidilen yere götürülmesi gibi alternatif olanağı tanımaktadır. Yine projeksiyonperdesi.pro tercih edilebilecekler listeler arasında gösterilmektedir.