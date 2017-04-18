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18 Nisan 2017 Salı 01:03

Rusya Kazakistan arasında Baykonur için önemli adım

Kazakistan topraklarında kurulu Baykonur Uzay Üssü'nün bazı bölümleri Kazakistan'a devrediliyor.

Rusya Kazakistan arasında Baykonur için önemli adım
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Rusya Kazakistan arasında Baykonur için önemli adım

Rusya'nın en büyük uzay üslerinden biri olarak bilinen SSCB döneminde inşası yapılan Baykonur için Kazakistan'la işbirliği modelleri geliştiriliyor. Kazakistan topraklarında kurulu Baykonur Uzay Üssü'nün bazı bölümleri Kazakistan'a devrediliyor.



Rusya’ya kiraya verilen Baykonur Uzay Üssü'ndeki birkaç tesis Kazakistan’a iade edilecek. Kazakistan Savunma ve Uzay Sanayisi Bakan Yardımcısı Marat Nurgojin, “Rusya ve Kazakistan İşbirliği: Zaferi Kazananlar Geleneği, Tarih ve Bugün” konulu yuvarlak masa toplantısında konuşma yaptı.

Nurgojin, Rusya’ya kiraya verilen Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'ndeki Zenit uzay taşıyıcının fırlatıldığı füze atış rampası ile montaj ve deneme istasyonunun, Kazakistan’a ait Bayterek Holding'e iade edileceğini söyledi. Nurgojin konuşmasında, Bayterek adı verilen uzay istasyonuna Rusya Federasyonu tarafından orta sınıf “Feniks” roketlerinin temin edileceğini ifade etti.

Kazakistan Savunma ve Uzay Sanayii Bakan Yardımcısı,  "Bayterek uzay istasyonundan uzay taşıyıcı füzesinin fırlatılması tahminen 2024 yılına planlanıyor. Projenin uygulanmasını daha erken bir tarihe alarak hızlandırabiliriz” diye konuştu.

“KazSat-2” uydusunun ömrü 2023’te bitecek

Kazakistan Savunma ve Uzay Sanayisi Bakan Yardımcısı Marat Nurgojin, 31 Mart 2017 tarihinde  iletişim kesilip  6.5 saat sonra tekrar etkin hale getirilen “KazSat-2” haberleşme uydusuna dair de açıklamada bulundu.

Nurgojin, “KazSat-2” uydusunun yerine radar uydusu fırlatılması planlanıyor. Uyduların da belli bir ömürleri bulunmakta. 2023 yılında “KazSat-2” uydusunu değiştirmeliyiz. Ayrıca, uzaktan algılama amaçlı uydu görüntüleme sistemi mevcut. Gece ve gündüz her hava koşullarında çalışacak radar uydusunun fırlatılmasını planlıyoruz. Bizim hem sistemin geliştirilmesine, hem uydunun değiştirilmesine ilişkin planımız var. Uydunun maliyeti belli değil” diye konuştu.

KazSat-2. uydusu, 16 Temmuz 2011’de yörüngeye yerleştirilmişti.
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Anahtar Kelimeler
SSCBBaykonurBaykonur Uzay Üssü
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