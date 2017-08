Samsung 3 Yeni Giyilebilir Cihaz: Gear Sport, Gear Fit2 Pro, Gear IconX

: Her türlü yüzme aktivitenizde size eşlik edebilen Gear Sport ve Gear Fit2 Pro, 5 AT

: Her türlü yüzme aktivitenizde size eşlik edebilen Gear Sport ve Gear Fit2 Pro, 5 AT

Sektör Lideri Su Geçirmezlik ve Yüzme Takibi : Her türlü yüzme aktivitenizde size eşlik edebilen Gear Sport ve Gear Fit2 Pro, 5 AT