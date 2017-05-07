Sanal çiftlikle binlerce kişiyi dolandırıp kaçtılar

OYUN, ÇİFTLİK, TAVUK, YUMURTA HEPSİ SANAL, PARA GERÇEK

Kabak gibi ortada kaldılar

KURBANLARINA YÜKSEK KAR VAADİ

BİMER'E ŞİKAYET YAĞDI

MAĞDURLAR ANLATTI...

İnternet üzerinden dolandırıcılka binlerce kişi, kurulan sanal çiftlikle dolandırıldı. Change.org üzerinden başlatılan bir kampanya ile ortaya çıkan dolandırıcılığın boyutları tam olarak bilinmiyor. Kimileri internet üzerinden oyun oynayarak sanal çiftliklerden tavuk alarak sanal yumurta ürettirip satarak gelir vaad ederken, kimileri sanal elmas madenlerinden sanal elmaslar satın alarak yüksek karla satış yöntemleri sunuyor.Üyelerini 'Yumurtanızı siz üretin internetten biz satalım' sloganlarıyla kandıranlar kısa sürede yüksek kaçanç sağlama vaadiyler binlerce kişiyi mağdur ettiği bildiriliyor.Sanal ortamda dolandırıcılığa bir yenisi daha eklendi. Kurdukları internet sitelerinde sattıkları sanal tavukların, sanal yumurtalarını satın alarak güven kazanan dolandırıcılar, vurgun yaptıktan sonra kayıplara karışıyor. Ortadan kaybolan dolandırıcılar sitelerini google.com'a yönlendirerek, üyelerini yanıltmayı da ihmal etmiyor..Facebook’ta 2 bin 713 üyesi bulunan Para Bahçesi oyununda da aynı yöntem izlendi. Oyunda il adımda kullanıcılara altın ve 2 kabak verilerek üyelikleri başlatılıyor. Kristal biriktirme sistemi olan oyunda 2 kabak başına 0,36 kristal kazanılıyor. Kazanılan kristaller ilk ay biriktirerek akçeye çevriliyor. 2 bin kristalin 1 liraya denk geldiği oyunda para yatırma işlemi burada başlıyor. Kazancı yüksek olan sebzeleri yetiştirmek için gerekli olan akçeyi kullanıcı kredi kartıyla satın alabiliyor. 40 TL’ye 30 akçe satın alabilen kullanıcı daha fazla ürün yetiştirmeye başlıyor.İnternet ortamında yapılan dolandırıcılık yöntemi şöyle: Mağdurlar para kazandırma vaadiyle siteye üye yapılıyor. Üye olanlara tavuk, tarla ya da maden satılarak ‘Elde ettiğiniz ürünü satın alacağız’ deniyor. Mağdurlar buna inanıp satın aldıkları sanal tavuklar ile yumurta, çiftliklerde ise meyve-sebze yetiştirmeye başlıyorlar. Madenlerde ise sanal altın çıkartıyorlar. Dolandırıcılar kurdukları sistemin ikinci ayağında ortaya çıkan bu sanal ürünleri cüzi fiyata satın alıyor. Daha sonra kurbanlarına ‘Daha fazla para kazanman için bizden daha fazla tavuk, daha fazla çiftlik, daha fazla maden alman’ gerekiyor diyerek dolandırıcılıklarının ikinci evresine geçiyorlar. Eline ilk etapta bir kaç lira geçen mağdur daha fazla para kazanma vaadiyle daha fazla para yatırınca tuzağa düşmüş oluyor. Bir daha para gelmediği gibi site de hemen kapatılıyor.Türkiye’de bu şekilde dolandırılan binlerce mağdur var. Kimisi bu dolandırıcılara 40 TL kimisi ise 5 bin TL kaptırdı. Mağdurlar şikayetlerini BİMER’e taşıdıkları gibi Change.org’da da imza kampanyası başlattılar. Mağdurlar tarafından şikayet edelin siteler arasındamaden.im,vebulunuyor. Bu oyunların ticari sicil kaydı, sitenin güvenilirliğini kanıtlayan ve verilerin şifrelenmesini sağlayan SSL Sertifikası, mail adresi, telefon gibi herhangi bir kayıtları yok. Oyunda tüm iletişim facebook sağlandığı için üyelerin sorunlar karşısında iletişime geçebileceği bir kurumda bulunmuyor.da kampanya başlatan mağdurlar ise yaşadıklarını şöyle anlattı:: “Bin 740 TL siteden gelir elde etmek için para yatırdım ve kar elde etmemin garanti olduğu ve kar vaadi ile kandırıldım”.“450 liramı aldı. İnsanların alın teriyle ek kazanç sağlamak için zorla biriktirip yatırdığı paraları alıp kaçtılar”.: “Ek kazanç için emek vererek yatırdığımız paraları yatırdı kaçtı. Adının doğru olduğundan emin değiliz. Binlerce kişiyi dolandırdı”.