Savaş mağduru çocuklara Türk profesörün buluşu umut oldu



Son teknoloji

Yardım toplandı

Ronaldo'dan forma istedi

Çocuklar ölmesin

Almanya'nın kuzey kentlerinden Bremen'de, Suriye'de patlayan bomba sonrası sağ kolu kopan 12 yaşındaki'e mekanik kol taktı.İki yıl önce Esad rejiminden kaçıp Almanya'ya sığınan dört kişilik Shaer ailesinin en küçük ferdi olan Nezar Abo Shaer'in önce kopmak üzere olan sol koluna operasyon yapıldı. Sol kolunun kopan sinir, kas ve damaları Türk Profesör Can Cedidi tarafından onarıldı. Mülteci çocuğun koluna deri nakli yapıldı. Yapılan operasyonlar sonunda Suriyeli çocuk sol kolunu kullanmaya başladı. Türk profesör sağ kolu olmayan Suriyeli çocuğun bu durumuna da çare bulabilmek için çalışmalara başladı. Yaklaşık iki yıl süren bir proje sonunda mülteci çocuğun sağ koluna bilgisayar donanımlı, son teknoloji mekanik kol takıldı. Yaklaşık 15 saat süren ameliyatlar sonunda mekanik kolun bağlantıları Nezar'in sinir ve kaslarına bağlandı. Gerçek bir koldan farksız olan mekanik kol çocuğun hayatını kolalaştırdı. Suriyeli Nezar artık sağ eliyle su bardağı tutabiliyor, eşyaları kavrıyor ve el sıkışa biliyor.mekanik protezin çok pahalı olduğunu, bunun için yaklaşık olarak 30 bin Euro yardım topladıklarını açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Cedidi, “Suriyeli kardeşimiz bundan sonra sağ kolunu ve elini kullanabilecek. Bu protez gerçek bir elden farksız. Tırnaklar bile gerçeğe çok yakın. Eşyaları rahatça kavraya bilecek. Kalem tutup su içebilecek. Şimdi değilse de zamanla daha iyi kullanacak. Sağlık sigortası mekanik kolun tamamını karşılamadı. Genç kardeşimizin kolsuz kalmaması için ben devreye girdim ve yardım topladık. Toplanan yardımlarla eksik parayı tamamlayıp mekanik kolu aldık” dedi.Real Madrid taraftarı olduğunu,'yu çok sevdiğini söyleyenNezar Abo Shaer, “Türk profesöre na kadar teşekkür etsem azdır. O benim hayatımı kurtardı. Beni tekrar hayata bağladı. Önce sol kolumu kurtardı, simdi çok zor olmasına rağmen sağ koluma mekanik kol taktı. Hayatım çok değişti. Ben onu çok seviyorum. Ben futbol oynamayı çok seviyorum. Önceden oynayamıyordum. Artık futbol oynayabiliyorum. Real Madrid taraftarıyım. Ronaldo'yu çok seviyorum. Onun çok duyarlı birisi olduğunu biliyorum. Sizin aracılığınızla ondan bir forma istiyorum. Profesörüm Werder Bremen'i seviyor. Real'den sonra ikinci takımım ise Werder Bremen” diye konuştu.Nezar'in annesi Mais ise Suriye'de devam etmekte olan savaşa dikkat çekti. Anne Mais, “Orada hala bombalar patlıyor, insanlar ölüyor. Batılı ülkelere yalvarıyorum savaşı durdurun, çocuklar ölmesin. Biz o cehennemi yaşadık. Canımızı zor kurtardık. Üzerimize bombalar yağıyordu. Oğlum ağır yaralanmıştı. Buraya gelmeseydik çoktan ölmüştü” dedi.