Seçim gecesi internet trafiği 5 kat artacak



Yerel seçimlerin en önemli duraklarından birisi muhakkak hızla bilgi almak isteyen milyonlarca internet kullanıcısı olacak. Ortalama bir güne kıyasla 5 kata kadar artması beklenen haber sitesi trafiği ise BT ekiplerini zorlayacak.

Yük dengeleme teknolojisi ile seçim gecesinde yaşanacak yüksek trafikte dahi erişim sürekliliğini sağlamanın mümkün olduğunu belirten Radore Veri Merkezi Genel Müdürü Sadi Abalı, "Milyonlarca kullanıcının aynı anda site içerisinde kalacağı, saniyeler içerisinde milyonlarca talep oluşturacağı 31 Mart'ta sonuçların açıklanacağı andan itibaren kesintisiz yayın yapmaya devam eden yayınlar takip edilecek. Bu da birkaç saat içerisinde milyonlarca kullanıcının aynı sunuculara bağlanması ve hizmet almaya çalışması anlamına geliyor. Yaşanabilecek gecikmeler ise kullanıcıların hemen farklı bir kaynaktan sonuçları takip etmesine sebep oluyor. Artık kullanıcılar birkaç saniyeden fazla bekleme sürelerine dahi tahammül edemediği için haber sitelerinin 31 Mart akşamına şimdiden hazırlanması gerekiyor" dedi.

CDN ve Yük Dengeleme Teknolojisi İmdada Yetişiyor

Abalı'nın verdiği bilgilere göre, yayınların BT ekiplerinin gelen talepleri karşılayarak hizmet vermeyi sürdürecek bir yapı oluşturması için birden fazla sunucu arasında geçiş yapabilen, esnek yapılar oluşturulması gerekiyor. Sitelerini paylaşımlı ortamlarda barındıran yayınların farklı bir plana geçerek sunucu ve bant genişliği kapasitelerini artırmaları gerektiğini vurgulayan Abalı, sanal özel sunucu (VPS) ya da dedike sunucuların daha iyi sonuç verdiğini belirtti.

İçerik dağıtım ağı (CDN) hizmeti de web sitelerinin çok daha hızlı ve verimli çalışmasına olanak tanıyor. Böylece sistem, herhangi bir web sitesine ait olan statik içeriklerin ziyaretçilere en yakın CDN sunucusundan yayınlanması ile web sitesinin çok daha hızlı çalışmasını ve içerik dağıtım sunucularından oluşan bir ağ sağlıyor.

Çok yüksek trafiklerle başa çıkmak için Yük Dengeleme (Load Balancing) teknolojisi de kullanılabiliyor. Bu teknoloji hem uygulama hem de veri tabanı sunucuları arasındaki yükün dengelenmesini sağlıyor. Böylece dışarıdan sunuculara doğru gelen trafiği uygulama sunucuları arasında dağıtabiliyor aynı zamanda da dahili ağdan veri tabanı sunucularına doğru giden trafiği düzenleyebiliyor. Bu da hızlı ve yedekli bir yapıya kavuşmaya imkân tanıyor.