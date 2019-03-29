Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
94441
ALTIN
234.509
DOLAR
5.6381
STERLİN
7.4397
EURO
6.3370

Seçim gecesi internet trafiği 5 kat artacak

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde sonuçları takip etmek isteyen milyonlarca kullanıcı haber sitelerinin trafiğini ortalama bir güne kıyasla 5 kata kadar artıracak

Seçim gecesi internet trafiği 5 kat artacak

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde sonuçları takip etmek isteyen milyonlarca kullanıcı haber sitelerinin trafiğini ortalama bir güne kıyasla 5 kata kadar artıracak

29 Mart 2019 Cuma 09:43
Seçim gecesi internet trafiği 5 kat artacak

Seçim gecesi internet trafiği 5 kat artacak


Yerel seçimlerin en önemli duraklarından birisi muhakkak hızla bilgi almak isteyen milyonlarca internet kullanıcısı olacak. Ortalama bir güne kıyasla 5 kata kadar artması beklenen haber sitesi trafiği ise BT ekiplerini zorlayacak.

Yük dengeleme teknolojisi ile seçim gecesinde yaşanacak yüksek trafikte dahi erişim sürekliliğini sağlamanın mümkün olduğunu belirten Radore Veri Merkezi Genel Müdürü Sadi Abalı, "Milyonlarca kullanıcının aynı anda site içerisinde kalacağı, saniyeler içerisinde milyonlarca talep oluşturacağı 31 Mart'ta sonuçların açıklanacağı andan itibaren kesintisiz yayın yapmaya devam eden yayınlar takip edilecek. Bu da birkaç saat içerisinde milyonlarca kullanıcının aynı sunuculara bağlanması ve hizmet almaya çalışması anlamına geliyor. Yaşanabilecek gecikmeler ise kullanıcıların hemen farklı bir kaynaktan sonuçları takip etmesine sebep oluyor. Artık kullanıcılar birkaç saniyeden fazla bekleme sürelerine dahi tahammül edemediği için haber sitelerinin 31 Mart akşamına şimdiden hazırlanması gerekiyor" dedi.

CDN ve Yük Dengeleme Teknolojisi İmdada Yetişiyor

Abalı'nın verdiği bilgilere göre, yayınların BT ekiplerinin gelen talepleri karşılayarak hizmet vermeyi sürdürecek bir yapı oluşturması için birden fazla sunucu arasında geçiş yapabilen, esnek yapılar oluşturulması gerekiyor. Sitelerini paylaşımlı ortamlarda barındıran yayınların farklı bir plana geçerek sunucu ve bant genişliği kapasitelerini artırmaları gerektiğini vurgulayan Abalı, sanal özel sunucu (VPS) ya da dedike sunucuların daha iyi sonuç verdiğini belirtti.

İçerik dağıtım ağı (CDN) hizmeti de web sitelerinin çok daha hızlı ve verimli çalışmasına olanak tanıyor. Böylece sistem, herhangi bir web sitesine ait olan statik içeriklerin ziyaretçilere en yakın CDN sunucusundan yayınlanması ile web sitesinin çok daha hızlı çalışmasını ve içerik dağıtım sunucularından oluşan bir ağ sağlıyor.

Çok yüksek trafiklerle başa çıkmak için Yük Dengeleme (Load Balancing) teknolojisi de kullanılabiliyor. Bu teknoloji hem uygulama hem de veri tabanı sunucuları arasındaki yükün dengelenmesini sağlıyor. Böylece dışarıdan sunuculara doğru gelen trafiği uygulama sunucuları arasında dağıtabiliyor aynı zamanda da dahili ağdan veri tabanı sunucularına doğru giden trafiği düzenleyebiliyor. Bu da hızlı ve yedekli bir yapıya kavuşmaya imkân tanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Yerel Seçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çevre Teknolojilerinin Nabzı İstanbul'da Atıyor
Çevre Teknolojilerinin Nabzı İstanbul'da Atıyor
2 milyon dolar ödüllü turnuva katılımcılarını bekliyor
2 milyon dolar ödüllü turnuva katılımcılarını bekliyor
Facebook, Whatsapp ve Instagram'da büyük çöküş
Facebook, Whatsapp ve Instagram'da büyük çöküş
Çocukları "Momo"dan korumak için ne yapmalı?
Çocukları "Momo"dan korumak için ne yapmalı?
Türkiye'de en çok müzik ve dizi videoları izleniyor.
Türkiye'de en çok müzik ve dizi videoları izleniyor.
Bir çalışan yılda ortalama 7 kez parola sıfırlıyor!
Bir çalışan yılda ortalama 7 kez parola sıfırlıyor!
Honor'ın 3 yeni ürünü çok yakında Türkiye'de
Honor'ın 3 yeni ürünü çok yakında Türkiye'de
Türk Yapay Zeka Şirketi Cbot, Google'ın seçtiği 20 şirket arasında
Türk Yapay Zeka Şirketi Cbot, Google'ın seçtiği 20 şirket arasında

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort