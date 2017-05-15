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15 Mayıs 2017 Pazartesi 02:09

Siber Saldırı: Tarihin en şiddetli hack dalgası geliyor

WanaCrypt0r 2.0, tarihin en büyük çaplı siber saldırısı, şimdiye kadar 165'ten fazla ülkenin ulusal internet ağını vurdu. Haftanın ilk günü WanaCrypt0r saldırısı için kritik eşik olarak ilan edildi.

Siber Saldırı: Tarihin en şiddetli hack dalgası geliyor
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Siber Saldırı: Tarihin en şiddetli hack dalgası geliyor

Küresel kabus haline gelen WanaCrypt0r 2.0 siber saldırısında, Avrupa en şiddetli atağı bugün bekliyor. İngiltere, Fransa ve Almanya'da WanaCrypt0r 2.0 saldırısı için haftanın ilk günü önlemlerin artırılması için uyarılarda bulundu. Avrupa'da pek çok ülkede önemli sektörlerde üretimi durduran, iletişimin aksamasına neden olan WanaCrypt0r 2.0 saldırısı yüzünden İngiltere'de ise sağlık sistemi adeta felç olmuştu. Türkiye'de ise Renault'un Bursa'da kurulu fabrikasında üretim uzun süre durmuştu. Belçika, Almanya, Hollanda ve Fransa'da ulaşım ağlarında aksamalara neden olan virüs tehdidi, çok sayıda hava yolu şirketinin seferlerinde gecikme ve iptalleri de beraberinde getirdi.

İNGİLTERE 50 MİLYON POUND HARCADI

Öte yandan siber saldırının en çok etkilediği ülkelerden biri olan ve sağlık sisteminin çöktüğü İngiltere, Ulusal Sağlık Servisi'nin bilgisayar sistemlerini geliştirmek için 50 milyon pound harcadı.

ULUSAL SAĞLIK SİSTEMİ FELÇ OLDU

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, BBC'ye yaptığı açıklamada, siber saldırıların İngiltere için en büyük üç tehditten biri olduğunu ifade ederek, bunlara karşı 1.9 milyar poundluk bir bütçeleri olduğunu, 50 milyon poundluk kısmının ise son saldırı nedeniyle Ulusal Sağlık Sistemi için harcandığını söyledi.

ENDONEZYA PAZARTESİ ALARMI VERDİ

Endonezya Hükümeti, pazartesi günü işyerlerinin açılması ile birlikte global siber saldırının etkilerinin daha büyük bir şekilde ortaya çıkabileceğini açıkladı. Avrupa Polis Ofisi Europol Direktörü Rob Wainwright da bu sabah için olası bir saldırı endişesi yaşadıklarını söyledi.

Cuma sabah saatlerinde başlayan ve saatler ilerledikçe yayılan virüs saldırısının şimdiye kadar 150 ülkeyi etkilediği tahmin ediliyor. İngiltere’deki Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), İspanya’nın en büyük telekomünikasyon şirketi Telefonica, Fransız Renault ve Rusya İçişleri Bakanlığı gibi çok önemli kurumları ve dev firmaları vuran siber saldırının etkilerinin pazartesi günü itibariyle artmasından endişe ediliyor.

HAFTANIN İLK GÜNÜNE DİKKAT!

Neredeyse tüm dünyayı etkileyen saldırının Endonzeya'yı çok kötü vurmadığı tahmin edilse de İletişim ve Enformasyon Bakanı Rudiantara'dan önemli bir açıklama geldi.

Yeni hafta ile ilgili endişelerini dile getiren Bakan, "Pazartesi günü ofisler açıldığında neler olacağı çok önemli. Lütfen dikkatli olun ve virüs saldırısına karşı engelleyici önlemleri alın" dedi.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'daki Dharmais Hastanesi de siber saldırıdan etkilendi

Siber korsanlar bilgisayarlara kötü amaçlı yazılım ekli e-postalarla sızıyorlar. Kurbanlarından verileri kurtarmak için ise 300-600 dolar arasında değişen rakamlarda para talep ediyorlar.

İNGİLTERE DE ENDİŞELİ

Avrupa Polis Ofisi Europol Direktörü Rob Wainwright da dünyanın artan bir tehditle karşı karşıya kaldığını ve yarın sabah için olası bir saldırı endişesi yaşadıklarını söyledi.

İngiliz kanalına konuşan Wainwright, gerçekleştirilen son siber saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Dünyanın artan bir tehditle karşı karşıya kaldığını ifade eden Wainwright, bu sabah gerçekleştirilebilecek olası saldırı endişesi yaşadıklarını ifade etti.

Bu tür saldırıların giderek artabileceği endişesinde olduklarını ifade eden Europol Direktörü, "Artan bir tehditle karşı karşıyayız. Siber saldırılara karşı her yıl 200 küresel işlem gerçekleştiriyoruz. Ancak, daha önce böyle bir şeyle karşı karşıya kalmamıştık. Son hesaplara göre 150 ülkeden 200 binden fazla kurban var. Bu kullanıcılar arasında iş adamları da yer alıyor. Daha önce böyle bir şey görülmemişti" dedi.
FBI SALDIRGANLARI ARIYOR
Siber saldırıda kullanılan yazılım kendine has bir yazılım olduğu ifade edilirken, Wainwright şu ana kadar saldırıya uğrayan kullanıcılardan çeşitli ödemelerin yapıldığını da sözlerine ekledi. Eurpoli direktörü, saldırının sorumlularına yönelik incelemenin FBI ile birlikte yürütüldüğünü dile getirdi.
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Siber SaldırıWanaCrypt0r 2.0
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