Sistem 9'un milli yazılımı 20 ülkede!

Sistem 9'un Türk mühendisleri tarafından geliştirilen "S9Vision DS" yazılımının kullanımı yılın yarısında 20 ülkeye yayıldı. Türkiye'nin güçlü milli bir yazılım gücüne sahip olduğunu vurgulayan Sistem 9 Yönetim Kurulu Başkanı S. Kaan Akın, "Hükümetimizin yerli teknolojik ürün ve yazılım kullanımı teşvik etmesini destekliyoruz" diyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli malı teknoloji ürünlerinin kullanımını teşvik eden konuşmasının ardından, yerli yazılımcılar atağa kalktı. Türkiye'nin en geniş Açıkhava mecrası ve Kurumsal TV'eri kurup yöneten Sistem 9'un milli S9Vision DS yazılımı Türkiye ile birlikte tam 20 ülkeye yayıldı.

Türk mühendislerinin geliştirdiği S9Vision DS yazılımıyla, dünyada 'Digital Signage, Türkiye'de ise "Dijital Yayın ve Bilgilendirme Ekranları" olarak bilinen, yeni nesil dijital yayın, bilgilendirme, duyuru, reklam sistemleri tek merkezden kontrol ediliyor. İstanbul Teknokent'teki merkezlerinde bu alana yönelik özel milli bir yazılım geliştirdiklerini hatırlatan Sistem 9 Yönetim Kurulu Başkanı S. Kaan Akın, "Yabancı yazılımlar, dijital signage alanına özel olarak geliştirdiğimiz S9Vision DS'nin hızına yetişemiyor. Nitekim S9Vision DS yazılımımızın kullanımı, yılın yarısında aralarında ABD, İngiltere, Hollanda, Almanya, İsveç, Belçika, Arnavutluk, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, KKTC, Nahçıvan, Katar, Ürdün, Sırbistan, Romanya'nın bulunduğu 20 ülkeye yayıldı. Milli yazılımımız S9Vision DS'nin üstün özellikleri yurtdışındaki dünya devi birçok organizasyon tarafından ödüllendirilerek teyit edildi" diyor.

Sistem 9, Türkiye'de farklı sektörlerden 200'ü aşkın yerli ve global firmaya hizmet veriyor. Hizmet verdikleri firmaların yurtdışındaki şube veya mağazalarında kullandığı, içinde S9Vision DS yazılımı bulunan dijital ekran sayısının sürekli artığına dikkat çeken Akın açıklamalarını şöyle noktalıyor: "Müşterilerimizin yurtdışındaki büyümelerine paralel olarak biz de Türk mühendislerinin elinden çıkan yerli yazılımımızı yurtdışına ihraç etmiş oluyoruz. Hali hazırda içinde kendi yazılımımız olduğundan tüm kontrolleri uzaktan Sistem 9 tarafından kontrol edilen Dijital Yayın ve Bilgilendirme Ekran sayısı 40 bini aştı. Bu da yabancı yazılımlara muhtaç olmadığımızı gösteriyor. Yazılımda dışa bağımlılığımızı azaltmamız gerekiyor. Son dönemde hükümetimiz bu konularda olumlu adımlar atıyor. Biz de Türk yazılımını 20 ülkeye yayıp, alanında 'Oscar''olarak kabul edilen birçok ödülü alarak üstümüze düşeni yaptık. Sistem 9 olarak yapmaya da devam edeceğiz."



