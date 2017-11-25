Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
sisli
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104539
ALTIN
163.466
DOLAR
3.9376
STERLİN
5.2643
EURO
4.6999
Fenerbahçe Doğuş 71-67 Khimki Moskova
Fenerbahçe Doğuş 71-67 Khimki Moskova
Galatasaray'ın konuğu Aytemiz Alanyaspor
Galatasaray'ın konuğu Aytemiz Alanyaspor
Atiker Konyaspor sahasında Marsilya ile berabere kaldı
Atiker Konyaspor sahasında Marsilya ile...
Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'a 91-83 mağlup oldu
Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'a 91-83...
Hierro İspanya Milli Takımı'nın sportif direktörü oldu
Hierro İspanya Milli Takımı'nın sportif...

Sosyal medyada sevgilisinin fotoğrafını yayınlayana ceza

Eski sevgilisinin kız arkadaşının fotoğrafını sosyal medya üstünden yayınlamayı sürdürenler aman dikkat, Yargıtay bu konuda emsal teşkil edecek karara imza attı.

Sosyal medyada sevgilisinin fotoğrafını yayınlayana ceza

Eski sevgilisinin kız arkadaşının fotoğrafını sosyal medya üstünden yayınlamayı sürdürenler aman dikkat, Yargıtay bu konuda emsal teşkil edecek karara imza attı.

25 Kasım 2017 Cumartesi 00:24
Sosyal medyada sevgilisinin fotoğrafını yayınlayana ceza

Sosyal medyada sevgilisinin fotoğrafını yayınlayana ceza


Sosyal medya üstünde eski sevgilisinin fotoğrafını yayınlayana yargıdan ceza geldi. Yargıtay, eski sevgilinin facebooktaki fotoğrafını yayınlama eylemini suç sayarak önemli bir karara imza attı. Artık profilinde eski kız arkadaşının, sevgilisinin görüntüsünü Facebook üzerinden yayınlamayı sürdürenler için yargı yolu açık olacak.


GENÇ KIZ KALDIR DEDİ, ESKİ SEVGİLİ KALDIRMADI

Edinilen bilgiye göre olay, 2012'de İstanbul Anadolu Yakası'ndaki bir ilçede meydana geldi. Cumhuriyet Savcılığı'na müracaat eden genç bir kız, eski erkek arkadaşının birlikte oldukları dönemde çekildikleri fotoğrafları sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaştığını, bütün ısrarlarına rağmen fotoğrafları kaldırmadığını öne sürdü. Genç kız, eski arkadaşının özel hayatına dair görüntüleri ifşa ettiğini iddia etti. Savcılık soruşturmasının ardından genç adam hakkında İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan dava açıldı.

Taraflar arasında özel hayata dair olduğu kabul edilecek resimlerin ilişki sürecinde birlikte sanığın facebook hesabından paylaşıldığı ya da müştekinin buna açıkça rıza gösterdiğine dikkat çeken mahkeme, ilişki bittiğinden itibaren resimlerin sayfadan çıkarılmamasının özel hayata dair görüntülerin ifşası anlamına gelmeyeceğine hükmetti. Suça konu resimlerin başlangıçtan itibaren belirli aşamaya kadar hukuka uygun olarak ifşa edildiğine vurgu yapılan mahkeme kararında; genç kızın rızasını çektiği anda eylemin suça dönüşmeyeceği bildirildi. Genç kızın kararı temyiz etmesi üzerine devreye giren Yargıtay 12. Ceza Dairesi kararı bozdu.

5 YILDIR BİTMEYEN DAVA YENİDEN GÖRÜLECEK

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk kararında direndi. Mahkeme, sanığın beraat kararını yeniledi. Yeniden temyiz edilen kararda son sözü Yargıtay 12. Ceza Dairesi söyledi. Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın, bir karede mağdurun kendisini yanağından öptüğü, diğerlerinde kendisine sarıldığı ve her ikisinin üzerlerinde günlük kıyafetleri bulunduğu halde yan yana poz vererek çektirdikleri fotoğraflarını, mağdurun bilgisi dahilinde facebook hesabında yayımladıktan sonra, söz konusu fotoğrafları, mağdurla ayrılmalarına ve mağdur tarafından kaldırılması istenilmesine rağmen yayımlamaya devam etmiştir. İddiaya konu sanıkla mağdur arasındaki ilişkinin varlığını ve boyutunu gösteren fotoğrafların, daha önce mağdurun rızasına uygun olarak facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde yayımlanmış olması karşısında, bu fotoğraflar, mağdurun özel hayatının gizliliğini ihlal edecek nitelikte görüntüler olarak kabul edilemez. Sanığın, mağdura ait kişisel veri niteliğindeki fotoğrafları, mağdurun rızasına aykırı şekilde yayımlamaya devam etmesi biçiminde sübut bulan eyleminden dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 136/1. maddesindeki, 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği gözetilmeksizin, yasal ve yeterli olmayan yazılı gerekçelerle sanık hakkında beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır. Yerel mahkeme kararının oy birliği ile bozulmasına hükmolunmuştur."

Yargıtay'ın bozma kararının önümüzdeki günlerde mahkemeye ulaşmasıyla 5 yıldır bitmeyen dava yeniden görülecek.

Çinli WeChat Facebook’un tahtını elinden aldı
Çinli WeChat Facebook’un tahtını elinden aldı
Beşiktaşlı Cenk Tosun, taraftarların sorularını yanıtladı
Beşiktaşlı Cenk Tosun, taraftarların sorularını yanıtladı
Facebook üstünden yemek siparişi dönemi başlıyor
Facebook üstünden yemek siparişi dönemi başlıyor
Facebook yemek siparişi almaya başlıyor
Facebook yemek siparişi almaya başlıyor
Facebook Birleşik Krallık’a 5,1 milyon sterlin vergi ödedi
Facebook Birleşik Krallık’a 5,1 milyon sterlin vergi ödedi
Çavuşoğlu, BM'nin Facebook sayfasındaki canlı yayına katıldı
Çavuşoğlu, BM'nin Facebook sayfasındaki canlı yayına katıldı
Facebook Kanada'da yapay zeka araştırma laboratuvarı kuracak
Facebook Kanada'da yapay zeka araştırma laboratuvarı kuracak
Sosyal medya yalanı, nüfus müdürlüklerini doldurdu
Sosyal medya yalanı, nüfus müdürlüklerini doldurdu
Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaFacebook
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yuva kurmak isteyen robot: Bize aile kurma hakkı verilmeli
Yuva kurmak isteyen robot: Bize aile kurma hakkı verilmeli
SİHA'lar milli gururumuz oldu; Paramızla satın almak için torpil arıyorduk
SİHA'lar milli gururumuz oldu; Paramızla satın almak için torpil arıyorduk
Akkuyu Nükleer Santrali için gönderilen öğrencilerden haber var
Akkuyu Nükleer Santrali için gönderilen öğrencilerden haber var
48 milyon Türk, günün 3 saatini burada geçiriyor
48 milyon Türk, günün 3 saatini burada geçiriyor
Çinli WeChat Facebook’un tahtını elinden aldı
Çinli WeChat Facebook’un tahtını elinden aldı
Akdeniz Üniversitesi'nden devrim yaratacak buluş
Akdeniz Üniversitesi'nden devrim yaratacak buluş
Sosyal medya kullanıcıları dikkat; Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin
Sosyal medya kullanıcıları dikkat; Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin
İzmir'in Güvenlik Kamera Sitemleri Firması
İzmir'in Güvenlik Kamera Sitemleri Firması

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim