Telefonlarda fotoğraf, video silme sorunu tarihe karışacak

Cep telefonlarında sık sık yaşanan depolama alanı sorunu tarihe karışacak gibi görünüyor. Yeni geliştirilen microSD kartlarda depolama alanı 400 GB'a kadar yükseliyor. Android telefonlar, tablet ve kameralarda yedek karta ihtiyaç duymadan, hatta çekilen görüntüleri silmeden 400 GB boyutunda SD kartlar yakında piyasada.

Fiyatı biraz pahalı olsa da, yakın gelecekte yedek hafıza kartlarının boyutu konusunda umut verici gelişme olarak görülüyor. Sandisk tarafından üretilen ve tüm zamanların en geniş kapasiteli MicroSD hafıza kartı olarak gösterilen depolama ünitesi 400 GB gücüyle, telefon ve kamera kullanıcılarına nefes aldıracak gibi görünüyor.

TRANSFER HIZI OLDUKÇA YÜKSEK

Sandisk, tüm zamanların en geniş kapasiteli microSD hafıza kartını tanıttı. Kartın tam 400 GB kapasitesi bulunuyor. Bunun yanında saniyede 100 MB hızda veri transferi gerçekleştirilebiliyor, ki bu da işlemlerinizi oldukça hızlı gerçekleştirebileceğiniz anlamına geliyor. Dakikada 1200 adede kadar fotoğraf transferi mümkün.

TELEFONLAR, TABLETLER VE KAMERALAR İÇİN İDEAL

Sandisk, bu kartın Android tabletler ve telefonlar için ideal olduğunu belirtirken ufak örneklemeler yapmayı da sürdürüyor. Örneğin, bu karta toplamda 40 saat uzunluğunda HD video depolaması yapabilirsiniz.

Sandisk, yeni kartını 250 dolar fiyat etiketiyle satışa sunacak.