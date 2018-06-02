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Tepegöz sahadaki ilk sınavdan başarıyla geçti

Kabloyla bağlı olduğu araç üzerinden 100 metre yükseklikten gece-gündüz toz ve sis engeline takılmaksızın görüntü aktarabilen Tepegöz, sahadaki ilk sınavdan başarıyla geçti.

Tepegöz sahadaki ilk sınavdan başarıyla geçti

Kabloyla bağlı olduğu araç üzerinden 100 metre yükseklikten gece-gündüz toz ve sis engeline takılmaksızın görüntü aktarabilen Tepegöz, sahadaki ilk sınavdan başarıyla geçti.

02 Haziran 2018 Cumartesi 15:22
Tepegöz sahadaki ilk sınavdan başarıyla geçti

ANKARA (AA) - Türk savunma sanayisinin önde gelen firmalarının yeteneklerinin birleştirilmesiyle ortaya çıkan Tepegöz, güvenlik güçlerine tehditlerin tespitinde yeni olanaklar sunacak. Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nda (EFES-2018) 50 saat uçuş gerçekleştiren Tepegöz, sahada yeteneklerini sergiledi.

Savunma sanayisine yönelik çözümler geliştiren ASELSAN, BİTES, Altınay, Lapis ve Otonom Teknoloji'nin iş birliğiyle Kablolu Çok Rotorlu İnsansız Hava Aracı Sistemi geliştirildi.

"Tepegöz" adı verilen sistem, geçen yılki 13'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda Nurol Makina'nın Ejder Kunter Zırhlı Personel Taşıyıcı Aracı ile tanıtıldı. Sistem geçen sürede çeşitli açılardan geliştirildi.

Tepegöz, zırhlı muharebe araçları, zırhlı personel taşıyıcılar, toplumsal olaylara müdahale araçları, ana muharebe tankları gibi güvenlik güçleri tarafından kullanılan araçlara entegre edilebilen bir multikopter sistemi olarak görev yapıyor. Sistem, üzerinde bulundurduğu gündüz kamerası ve termal kamera vasıtasıyla gece-gündüz toz ve sis engeline takılmaksızın görüntü aktarabiliyor.

Tepegöz, yer istasyonu, kablo kontrol modülü, kablo üzeri enerji modülü, kablo üzeri haberleşme modülü, hava aracı kontrol istasyonu ve kamera sistemi kontrol istasyonundan oluşuyor.

Robotik kapaklı yer kalkış istasyonundan havalanan multikopter, kablolu olarak uçuş gerçekleştiriyor. Multikopterle yer istasyonu arasında haberleşme linki ve enerji alışverişi gerçekleşmesini sağlayan bu kablo sayesinde multikopter elektronik karıştırmalardan etkilenmiyor.

Enerjiyi kablodan aldığı için kullanıcının arzu ettiği süre kadar uçuş yapabilen Tepegöz, 100 metreye kadar irtifaya çıkabiliyor, yatayda ve dikeyde de bu ölçülerde hareket edebiliyor.

Görüntü işleme algoritmalarıyla hareketli unsurların etiketlenmesi ve operatöre görsel destek sağlanması görevlerini yerine getirebilen sistem, yine görüntü işleme algoritmaları sayesinde görüntü üzerinde herhangi bir unsura kilitlenip otonom takip gerçekleştirebiliyor.

EFES-2018 Tatbikatı'nda sahaya çıktı

Tepegöz, EFES-2018 Tatbikatı kapsamında sahaya çıkarak yeteneklerini sergiledi.

Tatbikatta, 2 adet Tepegöz sistemi, Turuncu 2 ve Turuncu 3 olarak nitelendirilen çıkarma noktalarında görev icra etti. Sistem, 6 kişilik Tepegöz ekibi tarafından komuta edildi.

Çıkarma faaliyetleri başta olmak üzere görüş alanı dahilindeki tüm faaliyetleri gece ve gündüz görüntüleyen sistem, komuta kontrol merkezindeki operatör tarafından uzaktan kontrol edildi.

Tatbikat boyunca yaklaşık 50 saat havada kalan sistem, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli tarafından sahada canlı olarak incelendi ve geri bildirimler sonucu Tepegöz ekibi tatbikat sürerken ürün üzerinde istenen geliştirmeleri gerçekleştirdi.

Tatbikat boyunca TSK'nin bir unsuru olarak görev yapan Tepegöz ekibi, görüntüleri canlı olarak seçkin gözlemcilerin bulunduğu gözetleme noktasına aktardı.

Özellikle gece faaliyetlerinde keşif ve gözetleme açısından büyük avantajlar sağlayan Tepegöz'ün, sahip olduğu ileri teknoloji sayesinde hareketli nesne tespiti ve otomatik nesne takip yetenekleriyle TSK'ye sağlayabileceği faydalar tatbikat vasıtasıyla personel tarafından yerinde izlenmiş oldu.

Tatbikata katılan yabancı katılımcılar da Tepegöz'ü sahada inceleme fırsatı buldu.

Son Güncelleme: 02.06.2018 20:43
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Türkiye
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