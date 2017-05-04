Turkcell internet sorunu: Dün whatsapp, bugün Turkcell

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞIYOR

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Turkcell kullanıcıları saatlerdir internet erişimi sağlanamıyor. Türkiye'nin en köklü GSP şebekesine sahip ve en hızlı kesintisiz internet ağı alt yapısını kuran Turkcell'de sorun ne zaman aşılacak?Cep telefonlarında Turkcell hattı kullananların derdi büyük, Turkcell akşam saatlerinden itibaren kullanıcılarına internet erişimi veremiyor. Bu konuda Turkcell'den bir açıklama gelmedi. Dün gece Whatsapp'ta yaşanan kesintinin ardından Turkcell'de bugün başgösteren internet krizi kullanıcılarını çileden çıkarıyor.Turkcell Müşteri hizmetlerini arayanlara sorunun kısa sürede çözüleceği bilgisi veriliyor.Turkcell mobil internet kullanıcıları, hala giderilemeyen bağlantı sorununa isyan etti. Sosyal medyada Turkcell'deki internet kesintisi için tepki gösteren kullanıcıların yorumları şöyle;