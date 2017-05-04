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04 Mayıs 2017 Perşembe 19:57

Turkcell internet sorunu: Dün whatsapp, bugün Turkcell

Turkcell internet kullanıcılarına akşam saatlerinden itibaren kök söktürüyor. Kurumdan henüz bir açıklama yok, Turkcell mobil kullanıcıları sorunun giderilmesini bekliyor.

Turkcell internet sorunu: Dün whatsapp, bugün Turkcell
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Turkcell internet sorunu: Dün whatsapp, bugün Turkcell

Turkcell kullanıcıları saatlerdir internet erişimi sağlanamıyor. Türkiye'nin en köklü GSP şebekesine sahip ve en hızlı kesintisiz internet ağı alt yapısını kuran Turkcell'de sorun ne zaman aşılacak?

Cep telefonlarında Turkcell hattı kullananların derdi büyük, Turkcell akşam saatlerinden itibaren kullanıcılarına internet erişimi veremiyor. Bu konuda Turkcell'den bir açıklama gelmedi. Dün gece Whatsapp'ta yaşanan kesintinin ardından Turkcell'de bugün başgösteren internet krizi kullanıcılarını çileden çıkarıyor.

Turkcell Müşteri hizmetlerini arayanlara sorunun kısa sürede çözüleceği bilgisi veriliyor.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞIYOR

Turkcell mobil internet kullanıcıları, hala giderilemeyen bağlantı sorununa isyan etti. Sosyal medyada Turkcell'deki internet kesintisi için tepki gösteren kullanıcıların yorumları şöyle;





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