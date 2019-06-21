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Türkiye insansız hava aracında süpersonik döneme geçiyor

TUSAŞ, Türk havacılık tarihinde yeni bir sayfa açıyor. Sesten hızlı İnsansız Hava Aracı üretmeye hazırlanan TUSAŞ, bu adımla dünyada öncü rol üstlenecek..

Türkiye insansız hava aracında süpersonik döneme geçiyor

TUSAŞ, Türk havacılık tarihinde yeni bir sayfa açıyor. Sesten hızlı İnsansız Hava Aracı üretmeye hazırlanan TUSAŞ, bu adımla dünyada öncü rol üstlenecek..

21 Haziran 2019 Cuma 03:50
Türkiye insansız hava aracında süpersonik döneme geçiyor

Türkiye insansız hava aracında süpersonik döneme geçiyor


Sesten hızlı uçuş kabiliyetine sahip olacak. Düşman radarlarına F-16 ya  da F-4, hatta farklı savaş uçakları gibi görünecek. Saatteki hızıyla kendi alanında rekor kıracak kabiliyete erişecek. Gökyüzünde Türk filolarının korunmasında kalkan görevi üstlenirken, İnsansız Savaş Uçakları modelinin de öncülüğünü üstlenecek. Tüm bunlar TUSAŞ'ın İHA ekibi tarafından geliştirilen yeni nesil İHA'ya kazandırılan yeteneklerden bazıları. 

Türk havacılık sektörü, İnsansız Hava Araçları'nda yeni bir tanımla uluslararası pazarda liderlik koltuğuna göz dikti. Süpersonik İHA üretimi için Ankara ciddi yatırımların mesajını Fransa'da verdi..

Türkiye, milli kabiliyetleriyle geliştirdiği ANKA tipi İnsansız Hava Aracı (İHA) modelini yeni bir mecraya taşıyor. Sektörün nabzını yıllardır yakından tutan gazeteci yazar Güntay Şimşek'in dün Habertürk'te köşesine taşıdığı yeni nesil İHA'lar hakkında önemli bilgiler var.  

Yeni nesil İHA'lar taktik ve stratejik alanlarda önemli görevler üstlenmesi planlanıyor. Ses duvarını aşacak hıza sahip İHA'ların düşman radarlarını atlatması, düşman füze sistemlerine F-16, F-4, hatta daha farklı modellerde savaş uçakları gibi gözükme kabiliyetleri kazandırılacak. 
Bu yaklaşım, düşmanın ateş gücünü erken kullanması, sınırlı füze stoklarını daha çabuk harcaması hatta Türk füze bataryalarına düşman üslerinin işaretlenmesi konusunda önemli avantajlar kazandırması hedefleniyor. 

TAMAMI YERLİ PROJE

Benzeri henüz bulunmayan İHA'ların tasarım, donanım ve yazılımı tamamen TUSAŞ mühendislerinin ve iş gücünün elinden çıkma. TUSAŞ süpersonik İHA (hedef uçak) rakip savunma sistemlerine kendisini farklı bir uçak olarak mesela F-16, F-4 gibi tanıtabilecek yeteneğe sahip olacak. Böylece muharebe esnasında rakip savunma sistemlerini aldatmak, karıştırmak, erken uyandırıp yanlış atış yapmalarına neden olarak füzelerini tüketmek için de kullanılacak. TUSAŞ’ın en yeni ürünü süpersonik İHA’nın ağırlığı 100 kg’ın altında olacak. Ancak rakip radarlarda görünümü ve tanımı büyük uçak gibi görünecek şekilde sistemler içerecek.

Süpersonik İHA’da TUSAŞ’ın geçmesi gereken kritik bir eşik yok. ‘Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi Şimşek’teki motorun geliştirilip kullanılması planlanıyor. Ayrıca gelecek hedefler için yüksek hızda motor çalışması da yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
ANKATUSAŞİHASİHAAksungur
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