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Türkiye'nin ilk yerli dronu, PKK tuzaklarını bozacak

Özel sektör savunma sanayiine girince, terörle mücadele başta olmak üzere yüksek teknoloji gerektiren konularda ordumuzun vurucu gücü daha da artmaya başladı

Türkiye'nin ilk yerli dronu, PKK tuzaklarını bozacak

Özel sektör savunma sanayiine girince, terörle mücadele başta olmak üzere yüksek teknoloji gerektiren konularda ordumuzun vurucu gücü daha da artmaya başladı

29 Haziran 2019 Cumartesi 12:10
Türkiye'nin ilk yerli dronu, PKK tuzaklarını bozacak

Türkiye'nin ilk yerli dronu, PKK tuzaklarını bozacak

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü pekiştiren yerli savunma ürünleri ülkemizin gurur kaynağı oluyor. PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcıları dünyada ilk kez uzaktan görüntüleyen Türk şirketin geliştirdiği drone çok sayıda ülkenin peşine düştüğü yüksek teknoloji ürünü araç haline geldi. TSK düşmanlarının korkulu rüyası Milli drone yerin 50 metre altını bile görüyor..

DEFİNECİLER İÇİN ÇALIŞIYORDU SEKTÖR DEĞİŞTİRDİ

Türkiye'de yıllardır yer altı görüntüleme cihazı üretirken, teröristlerin yollara döşediği mayın ve EYP tuzaklarına karşı yerli bir cihaz geliştirmeyi hedefleyen iş insanı Remzi Başbuğ, gelişmiş ülkelerin bile hayranı olduğu sistemi üretmeyi başardı...

Terör örgütlerinin yıllardır yollara döşediği (amonyum nitratla ürettikleri el yapımı patlayıcı ve yabancı ülke yapımı) gelişmiş plastik patlayıcıları önceden farkeden sistemi Türk şirketi üretmeyi başardı. 

Geliştirdiği sistemlerle savunma sanayii sektörünün gözde şirketleri arasına giren Türk şirketi Assuva Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ, Mehmetçik için geliştirdikleri (mayın, EYP ve diğer tüm patlayıcı) uzaktan tespit sistemleriyle gurur duyduklarını söyledi. Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi ile Irak ve Suriye'de devam eden harekatlarda EYP tuzaklarına karşı geliştirilen sistemin büyük bir başarı hikayesi olduğunu anlatan Remzi Başbuğ, "36 kişilik AR-GE ekibimizin 14 yıllık çalışmasının başarısı bu" dedi…

ŞEHİT HABERLERİ BİZİ KAHREDİYOR

Terör örgütlerinin Mehmetçiğe kurduğu mayın ve EYP tuzaklarıyla çok sayıda askerimizin şehit düştüğünü belirten Başbuğ, “Her şehit haberi bizi derinden yaraladı. Tek bir askerimizin ayağına taş değmesini bile istemiyoruz. AR-GE ekibimiz de aynı ruh ve heyecanla büyük emek harcadı. Bugün dünyada en etkili patlayıcı sistemleri, terör örgütleri tarafından kullanılan bütün EYP modellerini, plastik, hibrit patlayıcıları uzaktan algılayan ve görüntüleyen bir sistemi geliştirdik, ordumuz sistemlerimizi en kritik sahalarda, zorlu koşullarda test ediyor" dedi…

AĞAÇLARIN ALTINI, YERİN 50 METRE DERİNİNİ GÖRÜYORUZ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin isteği doğrultusunda sürdürülen AR-GE çalışmaları sonunda terörle mücadelede eşik atlatacak yüzde 100 milli ürünlerin başarıyla test edildiğinin altını çizen Assuva Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ, şu bilgileri verdi: "Askeri drone konusunda iki ayrı tip geliştirdik. Harekat bölgelerindeki zorlu coğrafya koşullarında, yerin 50 metre derinliğine kadar mağaralar, tüneller, menfezler, sığınaklar ve orman örtüsü içine gizlenmiş her türlü cisim TSK için artık sır değil. Her türlü patlayıcıyı, mühimmatı, kimyasal maddeleri hatta teröristlerin tedavisinde kullanılan ilaçları, kremleri havadan görebiliyoruz.

İKİ AYRI ASKERİ DRONE İLE ULUSLARARASI PİYASADAYIZ

İlk askeri drone sisteminin Fransa, İtalya, Rusya, İsrail, Filipinler, Tunus, İran, Irak, Ukrayna ve Filistin'e ihraç ediyoruz. Yurt dışından yoğun talep alıyoruz. Ancak TSK için geliştirdiğimiz Proton RB-128 Drone'un ihracat piyasası daha geniş. Bunun üstüne geliştirilmiş bir cihaz, sistem ya da yazılım henüz yok. Proton RB-128’in üstün özellikleri askerimize çok geniş bir alanda güvenlik ve hız kazandırıyor.

TERÖR İNLERİNİN İÇİNİ GÖRÜYORUZ

Yerin 3 boyutlu görüntüsünü alarak birliklere, harekat merkezlerine anlık olarak iletiyor. Yer altında bulunan oda, tünel, sığınak, mağara, geçitler, gömülü mühimmat ve techizat ve yaşamsal malzemeleri türüne cinsine göre ayırt edebiliyor. En önemlisi, bizim için can alıcı nokta henüz dünyada hiçbir ülkenin üretemediği amonyum nitrat içirikli patlayıcıları tespit edebiliyor. Terör örgütlerinin sığınaklarında neler sakladığını, bubi tuzaklarının yerlerini en ince ayrıntısına kadar askerlerimiz uzaktan görebiliyor."

TSK ENVANTERİNE GİRMEK BİZİM İÇİN EN BÜYÜK GURUR

Dünyanın pek çok ülkesinin askeri birliklerine benzer sistemleri satmanın ticari bir başarı olduğunu söyleyen Assuva Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ, "Ancak bizim için en büyük gurur TSK envanterine girmek. Mehmetçiğin hayatına kast eden hainlerin kurduğu tuzakları ortaya çıkarmak, Türk Askeri'nin elinde, ürettiğimiz cihazları görmek bizim için milli bir hedef" dedi. Başbuğ, Türk özel sektörünün son yıllarda havacılık, zırhlı araç üretimi ve yüksek teknoloji gerektiren füze sistemlerinin geliştirilmesinde büyük başarılar elde ettiğini belirterek, "Bu süreç içerisinde Assuva'nın adının da bulunması, gelecek kuşaklara bırakacağım şerefli bir miras olacak" şeklinde konuştu…

ASSUA Drone teknik özellikleri:

3.280 fit yüksekliğe erişebiliyor.
Yer altı oda ve sığınakları 4D modelemeyle görüntüleyebiliyor
Sığınaklarda yer alan malzemeleri ayrı ayrı sınıflandırıyor
3 Adet GPS anten ile tam konumlandırma sağlıyor
Lidar teknolojisine sahip tek drone, ormanda bitki örtüsü altındaki şüpheli şahısları, cisimleri görebiliyor. Duvar arkası, hendek içinde aktif şüpheli cisimleri, teröristleri adım adım takip edebiliyor. Yapı içindeki terörist faaliyetleri izleme yeteneğine sahip. 
Harita üstünde verilen görevleri gerçekleştirdikten sonra üsse otonom dönüş sağlıyor…
Su altında gizlenmiş, menfezlerde mevzilenmiş şüpheli şahıslar, terörist yapılanmaları ortaya çıkarıyor


Assuva Drone kullanım alanları:


Tüm askeri faaliyetlerde kullanılabilir
İtfaiye ekiplerinin yüksek binalardaki yangınla mücadelesinde, orman yangınlarının önlenmesinde 
AFAD ve UMKE'nin yaralı kurtarma operasyonlarında
Kayıp şahısların ormanlarda ve derin uçurumlarda aranma faaliyetlerinde 
Tüm polis teşkilatlarında, trafik ve yol denetimlerinde
İnşaat çalışmalarında zemin etüd çalışmalarında
Maden aramaları ve jeolojik araştırmalarda 
Hobi amaçlı define aramalarında kullanıma uygun ve yasaldır.


 

Anahtar Kelimeler:
Proton RB-128ProtonAssuvaRemzi Başbuğ
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