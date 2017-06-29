Türkiye'nin yapay zeka politikası; Acil hedefler belirlenmeli

"TÜRKİYE YAPAY ZEKA STRATEJİLERİNİ ZAMAN GEÇİRMEDEN GELİŞTİRMELİ"

Tüm dünyada yapay zeka konusunda yakın gelecek için milyar dolarlık araştırma fonları kurulurken, Türkiye'nin bu konuda politik belirsizliği uzmanları düşündürüyor. Yapay zeka teknolojisinin çok değil, 13 yıl sonra küresel ekonomide 15.7 trilyon dolarlık bir katkı sağlayacağını belirten uzmanlar, ABD ve Çin'in bu konuda öncülüğüne dikkat çekiyor.Tüm dünyada yapay zeka konusunda yürütülen araştırma ve bilimsel makalelerin toplamından daha fazlasının Çin ve ABD tarafından üretildiğine işaret eden uzmanlar, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda batılı ülkenin bu konuda geciktiğine işaret ediyor.(PwC) tarafından hazırlanan araştırmaya göre, küresel gayri safi milli hasıla 2030'da yapay zekaya dayalı teknolojiler sayesinde yüzde 14 artacak. Yapay zeka teknolojileri küresel ekonomiye Çin ve Hindistan'ın şu anki toplam ekonomik büyüklüğünden (yaklaşık 13.3 trilyon dolar) daha fazla katkı sağlayacak.Yapay zekanın, ekonomiler için en büyük ticari fırsat oluşturabileceğine işaret edilen araştırmaya göre, 2030'a kadar yapay zekadan elde edilecek tüm ekonomik kazançların yarısından fazlasının verimlilik artışından, kalanının da yapay zekaya dayalı ürünlere tüketici talebinin yükselmesinden kaynaklanacak.Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunansöz konusu uygulamaların benzer ülkelere göre Türkiye'de oldukça az olduğunu söyledi.Akın, Türkiye'de akıllı otomasyon uygulamalarının yapay zeka uygulamalarına göre daha fazla sayıda olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:"Özellikle robotik süreç uygulamaları birçok sektörde kullanılıyor. Uluslararası Robotik Federasyonu (IFR) tarafından yayınlanan 2016 yılına ait rapora göre Türkiye, dünyada robot kullanımında 17. sırada yer almasına rağmen üretimde çalışan 10 bin işçi başına düşen robot sayısı oldukça düşük. Dünya ortalaması 70 iken Türkiye’de 19. Robotlar en çok taşımada, kaynak işlerinde ve otomotiv sektöründe kullanılıyor. Türkiye’de yaklaşık 7 bin 900 robot olduğu tahmin ediliyor. Otomasyonunun yaygınlaşması halinde üretimde de ciddi artışlar ve bugüne kadar yapılamayan stratejik, katma değeri çok yüksek ürünlerin de yapılabileceği öngörülüyor. "ise insan beyninden esinlenilerek geliştirilen ve derin sinir ağı denilen yapıların, kapasiteli bilgisayarlar kullanılarak büyük veri üzerinden derin öğrenme yöntemleriyle eğitildiğinde bilgisayarla görme, nesne tanıma, karar verme, bir dilden diğer dile tercüme gibi bazı uygulama alanlarında insan performansıyla yarışan, hatta daha başarılı sonuçlar üretebildiğini söyledi.Derin ağların yüksek kapasiteli paralel işlemcilere sahip bilgisayarlarda eğitildikten sonra normal bilgisayarlarda veya mobil cihazlar gibi düşük kapasiteli ortamlarda ya da bulut ortamlarında uygulamaya konulabildiğini kaydeden Halıcı, "Bu gelişmeler ile yapay zeka ve derin öğrenme günümüzde bazı iş alanlarında kullanılmaya başlandı. Bu tür akıllı yaklaşımların önümüzdeki yıllarda birçok iş alanına otomasyon getirmesi bekleniyor.Bunun sonucunda yeni tür iş alanlarının ortaya çıkacağı ve ekonomiyi etkileyeceği öngörülmektedir. Akıllı yaklaşımların dünya genelinde Endüstri 4.0 içinde yer almasıyla bu teknolojileri kullanan fabrikalar, işletmeler ya da siber kuruluşlar gelişim gösterirken, bu teknolojilere ayak uyduramayanların yok olması kaçınılmazdır." diye konuştu.