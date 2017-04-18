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18 Nisan 2017 Salı 12:59

Türkiye’nin en iyi Youtuber'i aranıyor; Videonu çek yolla, ödülü kap

Türkiye’nin ilk Youtube yarışmasına başvurular tüm hızıyla devam ediyor. 8-17 yaş grubundan çocukların, konu sınırlaması olmadan düzenlenen yarışmaya 37 bin video gönderildi

Türkiye'nin en iyi Youtuber'i aranıyor; Videonu çek yolla, ödülü kap
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Türkiye’nin “Youtuber”ları geliyor!


Türkiye’nin ilk Youtube yarışmasına başvurular tüm hızıyla devam ediyor. 8-17 yaş grubundan çocukların, konu sınırlaması olmadan çektikleri videoları Max’la paylaşarak katılabildiği yarışmaya ilgi gün geçtikçe büyüyerek devam ediyor. Yarışmaya bugüne kadar tam 84 bin kişi, yüklediği 37 bin video ile başvuru yaptı. Yarışmaya son başvuru tarihi 31 Mayıs 2017.




Çocukların hem eğlenceli hem de öğretici içeriklerle gelişimlerine katkı sağlayan Max, Youtube desteğiyle Türkiye’nin ilk Youtube yarışmasına imza atıyor. Türkiye’nin ilk Youtube Star yarışması ile çocuklar internetin eğitici ve ilham verici dünyasında kendi yetenek ve potansiyellerini keşfederek, Türkiye ve dünyayla paylaşmaya hazırlanıyor.


Türkiye’nin Youtuber’ları Olmak için Yarışıyorlar!


Son dönemde çocuklar arasındaki yükselen trend Youtube’da gerçekleştirilen ilk yarışma olan Max Youtube Star’da çocuklar Türkiye’nin Youtube Star’ı olmak için yarışıyor. 8-17 yaş arası bütün çocukların katılarak seslerini duyurabilecekleri ve yaratıcıklarını konuşturabilecekleri yarışmaya başvurular 18 Mart 2017’de başladı. Bir ay gibi kısa bir sürede çocuklar arasında büyük ilgi gören yarışmaya bugüne kadar 84 bin çocuk 37 bin video ile katıldı.

31 Mayıs tarihinde sona erecek olan başvuruların ardından finale kalan 18 finalist, jüride yer alan Ruhi Çenet, Buğra Kazancı (Minecraft Evi), Furkan Yaman gibi ünlü Vlogger ve Youtuber’ların koçluğunda benzersiz bir süreci deneyimleme fırsatı yakalayacak. 6’şar yarışmacı olarak 3 vlogger’ın koçluğuna bölünen finalistler, 6 hafta boyunca her hafta farklı konularda videolar çekerek, videoları Youtube’a yükleyecekler. Her hafta 18 yeni videonun izleyenleriyle buluşacağı yarışma, Temmuz ayı sonunda son bulacak ve her üç gruptan da, videosu en çok izlenen birer kişi yarışmanın kazananı olacak.
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