Türkiye’nin Teknolojisini Üretecek Nesillerin Yolu Tink’ten Geçecek

Geleceğin yeni mesleklerine hazırlık

Türkiye’nin eğitim yaşamında öncü bir modele imza atan’nin (Tink) CEO’suTürkiye’nin yetenek gelişimine yatırım konusunda 61 ülke arasında 54. sırada olduğunu belirterek,’in teknolojide insan kaynağı ihtiyacını karşılamayı amaçladığını söyledi.Türkiye’nin ilk uygulamalı teknoloji lisesini kurarak, geleceğin yeni mesleklerini edinmek isteyen tüm gençlere önemli bir fırsat sunmayı amaçladıklarını belirten Dereli, “Türkiye her yıl 1,3 milyar dolarlık yazılım ithalatı gerçekleştiriyor. Büyük bir hızla ilerleyen dijital teknoloji, günlük hayatımızda, iş hayatımızda ve toplumda büyük değişikliklere yol açıyor. Okullarda ise henüz beklenen değişim ivmesi yaşanmadı. Teknoloji ve İnsan Kolejleri olarak bu alanda ilk adımı atarak, Türkiye’nin ilk uygulamalı teknoloji lisesini kurduk” dedi.Tink’in kuruluş misyonu ve vizyonunu, eğitim alanında yarattığı inovasyonu Türkiye’de 4. Sanayi Devrimi başlıklı panelde de dile getiren, şu değerlendirmede bulundu: “Endüstri 4.0 kapsamında bugün var olan pek çok mesleğin ortadan kalkacağı, yepyeni uzmanlık alanları ve mesleklerin doğacağı düşünülürse Tink, geleceğin nesli için kritik öneme sahip olacak.çağdaş metotlar, uygulamalı eğitimler, laboratuvarlar ve Türkiye'nin önemli kuruluşlarının katkılarıyla geleceğin insan kaynağını yetiştirecek. Teknolojiyi eğitim müfredatına entegre ederek yeni dünyaya uygun bir içerik hazırladık. Dünyada yaşanan teknolojik yenilikleri sadece tüketen değil kendi teknolojisini üretecek bilgi ve donanıma sahip nesillerin yetiştirilmesi, Türkiye’nin teknolojik dönüşümde müthiş önem taşıyor.”