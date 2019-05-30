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Uzayda başı boş dolaşan havlu 10 yıl sonra bulundu

Uzay yürüyüşü sırasında 10 yıl önce uzay boşluğunda unutulan havlu, son uzay yürüyüşü sırasında tesadüfen bulundu. 

Uzayda başı boş dolaşan havlu 10 yıl sonra bulundu

Uzay yürüyüşü sırasında 10 yıl önce uzay boşluğunda unutulan havlu, son uzay yürüyüşü sırasında tesadüfen bulundu. 

30 Mayıs 2019 Perşembe 07:19
Uzayda başı boş dolaşan havlu 10 yıl sonra bulundu

Uzayda başı boş dolaşan havlu 10 yıl sonra bulundu


Rus kozmonotların yanında elbileselerini istasyon dışında silmek için taşıdığı havlu, tam 10 yıl boyunca boşlukta kaldıktan sonra dün tutularak dünyaya gelmeye  hazırlanıyor.  Söz konusu havlunun 10 yıllık serbest dolaşımı sonrası üzerindeki etkiler araştırılacam.

Uzayda 10 yıl önce Rus kozmonotlarından biri, üzerindeki özel elbiseyi silmek için yanında bulundurduğu havluyu, uzay boşluğunda unuttu. Rus kozmonotlar Oleg Kononenko ve Aleksey Ovçinin, uzay boşluğunda 10 yıldır gezinen havluyu bulup özel bir konteyner ile Dünya'ya gönderdi..

Rus kozmonotlar Oleg Kononenko ve Aleksey Ovçinin, uzay yürüyüşü sırasında, 10 yıldır Uluslararası Uzay İstasyonu’nun dışında kalan havluyu aldı. Kozmonotların uzay yürüyüşü sırasında giysilerini üzerindeki kirden silmek için kullanılan havlu, yaklaşık 10 yıl önce kozmonotlardan biri tarafından unutulmuştu.

UZMANLAR HAVLUYU İNCELEYECEK

Rus basın organı Sputnik'te yer alan habere göre Rus kozmonotlar Kononenko ve Ovçinin, havluyu özel bir konteynere yerleştirdi. Havlu, Dünya’ya geri getirilecek ve incelenmek üzere uzmanlara teslim edilecek. Dün saat 18.42’de başlayan uzay yürüyüşü Rus uzay ajansı Roscosmos'un sitesinden de canlı olarak yayınlandı.

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Anahtar Kelimeler:
UzayHavluKozmonot
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