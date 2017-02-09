Uzayda futbol topu; Sosyal medyayı sallayan yalan

İNANMASI GÜÇ AMA İŞTE O FUTBOL TOPU

Amerika'nın uzay programının en büyük felaketlerinden biri olarak tarihe geçenfaciasının üzerinden 30 yıl geçti, ancak etkisi hala devam ediyor. ABD'nin İnsanlı uzay uçuşlarını 20 yıla yakın bir süre dondurmasına neden olan facianın ardından Challenger uzay mekiği içindeki bir futbol topunun patlama sırasında atmosfer dışına kadar çıktığı iddiası ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada yayınlanan fotoğrafta, halen dünya çevresinde tur atan uluslararası uzay istasyonu ISS penceresi önünden geçtiği iddia edilen futbol topu ortalığı karıştırdı.ya ait olan ve Challenger mekiği patladığında uzaya fırlayan futbol topu, 30 yıl sonra Uluslararası Uzay İstasyonu’nun camına çarptığı iddialarıfaciasını yeniden gündeme getirdi.NASA'nın 1986'da uzaya fırlattığı ancak kalkıştan 73 saniye sonra patlayan Challenger uzay mekiğinin ölen yedi mürettebatından biri olan Ellison Onizuka'nın yanına aldığı futbol topu, 30 yılı aşkın süre sonra uzaya çıktı. Atlantik Okyanusu'na düşen enkazla birlikte bulunan mucize topu UUİ'ye taşıyan ise istasyonun şu anki kumandanıoldu.Onizuka'nın kızının ve lise futbol arkadaşlarının imzalarını taşıyan futbol topunun o günden beri Dünya'nın yörüngesinde dolaştığı geçen hafta Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) camına çarpınca ortaya çıktı. ISS'deki Amerikalı astronot Shane Kimbrough topu görünce gözlerine inanamadı. Halen uzay görevini sürdüren astronot, topu Ellison Onizuka'nın kızı Janelle'e vermeye hazırlanıyor. Bugün 48 yaşında olan Janelle Onizuka-Gillian, "Bu top babamın uzun zaman önce çıktığı misyonun hâlâ sürdüğünün bir ispatı" dedi. Ancan görüntülerin gerçekliği konusunda NASA uzmanları hiç bir yorum yapmadı. Atmosfer içerisinde meydana gelen patlamanın ardından futbol topunun ortaya çıkan yüksek ateşte muhtemelen yandığı iddia ediliyor. Patlamanın şiddetiyle bir cismin Atmosfer katmanı dışına kadar gitmiş olması fiziki olarak mümkün görünmüyor..