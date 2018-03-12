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Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor: Mirasçılar internetten görecek

Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmayla, ölen kişinin mirasın paylaşımına yönelik beyanlarını da kapsayan vasiyetnameye kısa süre içerisinde "e-Devlet" üzerinden ulaşılabilecek.

Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor: Mirasçılar internetten görecek

Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmayla, ölen kişinin mirasın paylaşımına yönelik beyanlarını da kapsayan vasiyetnameye kısa süre içerisinde "e-Devlet" üzerinden ulaşılabilecek.

12 Mart 2018 Pazartesi 16:29
Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor: Mirasçılar internetten görecek

Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor: Mirasçılar internetten görecek

ANKARA(AA) - AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, mirasçılık belgesinin "e-Devlet"ten alınmasına yönelik uygulamanın ardından vasiyetnamelerin de elektronik ortamdan verilmesi için çalışma başlattı.

Başkanlık, çalışmalarını tamamladığı uygulamanın hayata geçirilmesi için "e-Devlet"e bildirimde bulundu.

Böylece, Adalet Bakanlığının "e-Devlet" üzerinden sunduğu hizmetler arasına kısa süre içerisinde vasiyetname alınması da eklenecek. Kullancılar, oluşturulacak alana vatandaşlık numarası ile giriş yaparak vasiyetname sorgulatabilecek.

Uygulama ile noterlerin verdiği, mahkeme kararıyla açılan vasiyetnamelere ulaşılabilecek.

Yeni uygulama 1 Ocak 2017 tarihi ve sonrasını kapsayacak.

Son Güncelleme: 12.03.2018 13:38
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Türkiye
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