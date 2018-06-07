Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
97099
ALTIN
190.703
DOLAR
4.5664
STERLİN
6.1503
EURO
5.3994
Mevlüt Uysal, Şampiyon Sporcuları Ödüllendirdi
Mevlüt Uysal, Şampiyon Sporcuları Ödüllendirdi
Fenerbahçe taraftarlarını uyardı
Fenerbahçe taraftarlarını uyardı
Dünyanın en çok kazanan sporcusu belli oldu
Dünyanın en çok kazanan sporcusu...
Fenerbahçe Doğuş farklı kazandı
Fenerbahçe Doğuş farklı kazandı
Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım değerlendirmesi
Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım değerlendirmesi

Vestel Teknoloji Akademisi rekor puanla birinci oldu

Vestel Teknoloji Akademisi, TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği'nin düzenlediği Öğrenme ve Gelişim Ödülleri'nde 25 jüri üyesinden rekor puan alarak altın ödülü kazandı. .

Vestel Teknoloji Akademisi rekor puanla birinci oldu

Vestel Teknoloji Akademisi, TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği'nin düzenlediği Öğrenme ve Gelişim Ödülleri'nde 25 jüri üyesinden rekor puan alarak altın ödülü kazandı. .

07 Haziran 2018 Perşembe 10:12
Vestel Teknoloji Akademisi rekor puanla birinci oldu

Vestel Teknoloji Akademisi rekor puanla birinci oldu

Türkiye'nin teknoloji devi Vestel'in kendi bünyesinde kurduğu akademi ödül aldı. Vestel Teknoloji Akademisi, TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği'nin düzenlediği Öğrenme ve Gelişim Ödülleri'nde 25 jüri üyesinden rekor puan alarak altın ödülü kazandı. Aynı organizasyonda Vestel Perakende Akademisi de 'Mükemmellik Pusulası' uygulaması ile Satış Gelişim Programı kategorisinde gümüş ödülü kucakladı.

Vestel, Teknoloji Akademisi Projesi ile TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği tarafından bu yıl dördüncü kez dağıtılan Öğrenme ve Gelişim Ödülleri'nde rekor puanla altın ödülü kazandı. En İyi Eğitim ve Gelişim Programı kategorisinde ödül alan Vestel Teknoloji Akademisi Projesi, dört yıldır ilk kez 25 jüri üyesinin tamamının oy birliği ile birinci seçilen ilk proje oldu. Aynı organizasyonda Vestel Perakende Akademisi de 'Mükemmellik Pusulası' uygulaması ile Satış Gelişim Programı kategorisinde gümüş ödülü kucakladı.

Kurumsal eğitim ve gelişim alanında yapılan yatırım ve çalışmaları desteklemek, bu anlamda yaratılan değerleri ve önemli katkıları paylaşmak amacıyla 2015 yılında ilk kez verilen TEGEP Öğrenme ve Gelişim Ödülleri'nin 2018 yarışmasına Türkiye'nin önde gelen 21 kurumu, 23 proje ile katılım gösterdi. Katılan projeler, ön eleme, jüri değerlendirmesi ve final elemesinden oluşan kapsamlı bir değerlendirme sürecinden geçti.

Vestel'in çalışan mühendislerinin teknik altyapısını geliştirmek amacıyla 2010 yılında Özyeğin Üniversitesi iş birliğiyle başlattığı Vestel Teknoloji Akademisi Programı, elektronik ürünler ve dayanıklı tüketim sektöründe gelişen tekniklerin, bilimsel kadrolar ve uzman profesyoneller tarafından mühendislere aktarılmasını hedefliyor. Vestel'e özel tasarlanmış teknik eğitimler, uygulamalar ve projelerin yer aldığı akademinin amacı Ar-Ge, kalite, üretim gibi teknik görevlerde bulunan çalışanların bilgi ve becerilerinin artırılması. Akademiye katılan çalışanlara, program çerçevesinde elektronik, makine, bilgisayar ve endüstri mühendisliği alanlarında YÖK tarafından onaylı yüksek lisans ve doktora alma imkanı da tanınıyor. 

Özyeğin Üniversitesi ve Vestel iş birliği ile kurulan ve Vestel City içinde faaliyetlerini sürdüren araştırma merkezinde 2 öğretim üyesi ve bir öğrenci işleri yetkilisi tam zamanlı olarak görev yapıyor. Vestel İnsan Kaynakları Direktörlüğü eğitim ve gelişim müdürlüğü çaltısı altında çalışmalarını yürüten ve kendine özgü yapısı ile Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan akademide bugüne kadar 170 mezun verildi.

Anahtar Kelimeler:
Vestel Teknoloji Akademisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversite Eğitimi Gençlerimizi Yeni Çağın Mesleklerine Hazırlamalı
Üniversite Eğitimi Gençlerimizi Yeni Çağın Mesleklerine Hazırlamalı
Yazılım sektöründe 1.4 milyon yazılımcıya iş çıkacak!
Yazılım sektöründe 1.4 milyon yazılımcıya iş çıkacak!
Bulut Bilişimin Turizm Sektörüne 5 Faydası
Bulut Bilişimin Turizm Sektörüne 5 Faydası
Karneni paylaş, tablet kazan!
Karneni paylaş, tablet kazan!
REHAU, yenilikçi aydınlatma projesine öncülük ediyor
REHAU, yenilikçi aydınlatma projesine öncülük ediyor
Lüleburgazlı Çocuklar, Sanal Gerçeklikle Tanıştı
Lüleburgazlı Çocuklar, Sanal Gerçeklikle Tanıştı
Video Oyunları ve Teknoloji Fuarı CNRGames Week açıldı
Video Oyunları ve Teknoloji Fuarı CNRGames Week açıldı
KALE Havacılık 777X için İlk Kruger Flapleri Teslim Etti
KALE Havacılık 777X için İlk Kruger Flapleri Teslim Etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim