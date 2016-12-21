Teknoloji:
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21 Aralık 2016 Çarşamba 06:01

Vestel, Venus'le Sosyal Medya Kullanmayı Öğretiyor

Türkiye'nin ilk yerli akıllı telefonunu üreten Vestel, Venus kullanıcılarına sosyal medya kullanmayı öğretiyor.

Vestel, Venus'le Sosyal Medya Kullanmayı Öğretiyor
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Vestel, Venus'le Sosyal Medya Kullanmayı Öğretiyor

Vestel, Türkiye'nin ilk yerli akıllı telefonu Venus ile teknoloji eğitimlerine başlıyor. İlki 25 Aralık Pazar günü Zorlu Center Vestel Mağazası'nda gerçekleşecek ücretsiz eğitimde kullanıcılara Venus ailesinin son üyesi V3 5580 üzerinden sosyal medya kullanımı öğretilecek.


Türkiye'nin teknoloji devi Vestel, ücretsiz teknoloji eğitimleri vermeye başlıyor. İlk olarak 25 Aralık 2016, Pazar günü Zorlu Center içerisindeki Vestel Mağazası'nda gerçekleşecek etkinlikte profesyonel eğitimciler tarafından sosyal medya kullanımı öğretilecek. Vestel, bu proje ile teknolojiyi bireylerin hayatlarının ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi, kültürel ve sosyal yaşamlarına teknoloji ile katkıda bulunmayı hedefliyor.

Türkiye'nin ilk yerli akıllı telefonu Venus ailesinin son üyesi V3 5580 ile verilecek eğitimde sosyal medyaya genel bakış, Instagram ve Swarm kullanımı, WhatsApp'tan görüntülü arama gibi eğitimler verilecek. 25 Aralık 2016 Pazar günü saat 14.00'te gerçekleşecek "Venus'le Sosyal Medya Öğreniyoruz" eğitimlerinde katılımcıları sürpriz hediyeler bekliyor. Venus teknoloji eğitimleri ilerleyen dönemlerde farklı konularda ve farklı lokasyonlarda devam edecek.

Sınırlı sayıda katılımcının kabul edeceği eğitimlere katılmak isteyenlerin https://www.facebook.com/vestel adresinden veya 0850 393 56 98 numaralı hattı arayarak kayıt yaptırmaları gerekiyor.
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