Video Oyunları ve Teknoloji Fuarı CNRGames Week açıldı

Çifte bayram sevinci CNRGames Week'te yaşanıyor



Çocuk ve yetişkinlerin heyecanla beklediği Video Oyunları ve Teknoloji Fuarı CNR Games Week İstanbul, CNR EXPO Yeşilköy'de açıldı. Türkiye'de 850 milyon dolar büyüklüğe ulaşan oyun sektörünün sektörün önde gelen isimleri fuarda en son teknolojik ürünlerini görücüye çıkardı.

Oğuzhan Uğur, Mervan Tepelioğlu, Uğur Yaman, Oyun Gemisi, Oğuz Atalay ve Mendebur Lemur gibi ünlü fenomenlerin de katıldığı fuarda, çocuklar geride kalan eğitim yılının yorgunluğunu doyasıya oyun oynayarak atma fırsatı buldu.

Ayrıca karne hediyesi Ramazan Bayramı ve Babalar Günü için özel ürünlerin sergilendiği fuarda, Türkiye pazarına CNR Games Week İstanbul'la giren GearBest stadını ziyaret edenler ünlü teknoloji markası Xioami ürünlerini indirimli fiyatlarla sahip olma imkanına kavuştu.

7'den 70'e herkesin merakla bir o kadar da heyecanla beklediği Video Oyunları ve Teknoloji Fuarı CNR Games Week İstanbul, oyun dünyasının eğlenceli kapısını CNR EXPO Yeşilköy'de açtı. CNR Holding tarafından düzenlenen fuarda, en son teknolojiye sahip VR platformları, son dönem piyasaya çıkan bilgisayar, bilgisayar bileşenleri, konsollar, bağımsız oyun geliştiricileri, kutu oyunları gibi birçok yeni teknoloji bir arada sergileniyor. Çocukların geride kalan eğitim yılının yorgunluğunu doyasıya oyun oynayarak atma fırsatı bulduğu fuar ayrıca, hediye almayı düşünenler için de önemli bir adres olacak. Fenomen oyuncular, turnuvalar, her yaştan oyuncu ve teknoloji meraklıları, oyun stüdyoları, üniversiteler ve önde gelen oyun şirketlerinin katılımıyla gerçekleşen fuar, 10 Haziran'a kadar devam edecek.



Çocukların gözde fenomenleri fuara geliyor

Yerli ve yabancı 50 binin üzerinde bilgisayar oyuncusu (gamer), fenomen oyuncular, teknoloji tutkunlarını, oyun stüdyoları, üniversiteler ve önde gelen oyun şirketleri ile buluşturan fuarda çok sayıda bireysel oyuncunun yanı sıra, e-spor takımlarının da katılacağı Pubg, Fortnite, League Of Legends, Cs:Go, Fifa 18, Hearthstone, Rocket League ve Pes 18 gibi turnuvalar düzenlenecek. Bahçeşehir Üniversitesi'nin E-spor Kulübü'yle birlikte düzenlenen turnuvalarda dereceye girenlere toplam 35 bin lira para ödülü dağıtılacak. Ayrıca, Oğuzhan Uğur, Mervan Tepelioğlu, Uğur Yaman, Oyun Gemisi, Oğuz Atalay ve Mendebur Lemur gibi ünlü fenomenler de GearBest standında ziyaretçileri ile bir araya geliyor. Fuarda ziyaretçilerin sevdikleri oyunları doyasıya oynayabilmeleri için oyun alanı da kuruldu. Dijital dünyayı gerçek gibi deneyimleten sanal gerçeklik ile uygulayarak öğrenmek isteyenler için kurulan atölye çalışmaları da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Sanal gerçeklikle uçuş korkusuna son

Fuarın en dikkat çeken uygulamalarından biri olan Red Horizon firması tarafından geliştirilen gerçekçi bir havaalanı ve uçuş deneyimi yaşatarak, katılımcıların uzman psikologlar eşliğinde uçuş korkularını yenmelerini sağlayan sanal gerçeklik uygulaması AvioVR ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. 30-40 yaş aralığındaki yetişkinliklerin çocukluk döneminde severek oynadığı Street Fighter, Mortal Combat gibi oyunlar da fuarın nostalji bölümünde yer aldı. Ayrıca servera bağlı bilgisayarın harddisk olmadan çalışmasına imkan sağlayan "Disksiz Bilgisayar Sistemleri" de ziyaretçilerden tam not aldı. Fuarın en pahalı oyun bilgisayarı ise 18 bin TL fiyatı ile MSİ standında bulunan i9 işlemci özelliğine sahip GT75 Titan 8RG oldu.



İkili ticari görüşmeler yapılıyor

Fuar, Türkiye'de 850 milyon doları aşan büyüklüğe ulaşan oyun sektörünün önemli oyuncularının bir araya getirdi. Troy Games, Time Valker, Zümrüdü Anka-Phoenix, Cino. Nitra Oyun. Mangodo Dijital, Zambitious S.L, MTV Elektronik, Eflatun Yazılım, X Donanım, Nüans Dış Ticaret, Tem Agency, Atom Bilişim, Malcom Bilgisayar, GNB Dijital gibi firmaların yanı sıra, İstanbul Aydın Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi, Kültür Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Biltes Koleji ve Bilge Adamı'n da katıldığı fuarda oyun geliştirme seminerleri, teknoloji şirketleri tarafından yapılan sunumların yanı sıra B2B diye adlandırılan ikili iş ticari görüşmeler de gerçekleştiriyor.



Xiaomi ürünlerine fuara özel indirim fırsatı

Games Week İstanbul, Türkiye pazarına ilk defa girecek olan şirketlere de ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri olan E-ticaret şirketi GearBest, ünlü teknoloji markası Xiaomi ürünlerini standında ziyaretçilerle buluşturacak. Fuar süresince standı ziyaret edenlere özel indirim imkanı sunulacak. SsB Studios tarafından geliştirilen Armada Battle'nin ilk lansmanı da fuarda yapıldı. Armada Baatle, aynı anda yüzlerce geminin birbiriyle savaşabildiği yerli online oyun olarak öne çıkıyor.