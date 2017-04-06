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06 Nisan 2017 Perşembe 06:59

Webcam kadınlarının sayısı 20 bini geçti

Türkiye'nin yakın dönemine damgasını vuran 900'lü hatların kapanmasının ardından ortaya çıkan webcam operatörlüğü yapan kadınların sayısı 20 bini geçti.

Webcam kadınlarının sayısı 20 bini geçti
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Webcam kadınlarının sayısı 20 bini geçti

Türkiye'de 900(lü hatların ardından internet üzerinde para ile erkeklerle görüntülü sohbet yapan kadınların sayısının 20 bini geçtiği iddia ediliyor. İçlerinde ev kadıları, öğrenciler hatta kamu çalışanlarının bile bulunduğu kadınların kazançları ise 4 bin lirayı buluyor. Webcam operatörlüğü olarak bilinen sektörde günde en az 6 saatini bilgisayar ekranı başında erkeklerle sohbete ayıran kadınların arasında bundan keyif aldığını söyleyenler bile var.



900 HATLARDAN SONRA REVAÇTA

Türkiye'nin bir dönemine damgasını vuran 900’lü hatların kapatılmasından sonra yaygınlaşan ve webcam üzerinden yapılan sanal sohbetlerde, 2013 rakamıyla 20 bin kadın operatörlük yapıyor. Ancak bu rakam aradan geçen 4 yıl içinde daha da arttı. Yasal boşluklardan faydalanan yüzlerce internet sitesi, erkek müşterilerle internet üzerinden sohbet etmek için operatörler görevlendirirken, dünyada bu yöntemle çalışan binlerce sitenin varlığı biliniyor.

ÖZEL ODALARDA EROTİK SOHBET

Erotik sohbetlerin de yapıldığı sistemde, farklı kişilerle sohbet etmekten keyif duyan kamu çalışanları bile var. 600 kadın sohbet operatörü çalıştıran bir site yöneticisi A.K., otistik çocuğuna bakmak için 6 saat ekran başında müşterisiyle sohbet eden kadınların da olduğunu söylüyor, cezaevindeki kocasına para göndermek için olanın da...

WEBCAM KADINLARININ ÇOĞU İŞSİZ

Çalışanların yüzde 60’ı işsizler, yüzde 40’ı ise ek iş yapanlar. Sohbet operatörlüğü, görüntülü konuşma programı Skype üzerinden yapılıyor. İki kişi arasında yapılan görüntülü sohbet, site kuralları gereği teknik olarak inceleniyor. Sohbet sırasında telefon, adres gibi yasaklı kelimeler kullanıldığında ekrandaki panoda uyarı çıkıyor.

Özel odadaki sohbetlerde operatör saatte 26 TL alıyor. Engelli ve tansiyon hastası çalışanlar da bulunuyor. 100 kadından 40’ı erotik sohbetler yapıyor. Operatörler yüzlerini açmak zorunda değil.
Daha çok maç, dizi, film şu aralar referandum bile konuşuluyor. Genel odadaki sohbetten hoşlanan müşteri istediği operatörü özel odaya davet edebiliyor.

Özel oda ise +18’lik sohbetlerin de yapılabildiği, bire bir görüşülen yer. Sohbet operatörlüğü yasal boşluk nedeniyle bir suç değil. Aleniyet ilkesi ihlal edilmiyor. Ancak sistem, kadın operatörler ile müşterilerin kişisel ve özel bilgilerini riske sokuyor. Bilişim hukukçuları, “Fuhuşa aracılık etmek yoksa sadece sohbet ediliyorsa bunun karşılığı kanunda suç değil.

Ancak siteye girip sohbet eden kişilerin kredi kartı bilgileri, görüntüleri kötü amaçlı kullanılıyorsa suçtur. 2 kişinin sohbeti dinleniyorsa, bu özel hayatın ve haberleşmenin gizliliğini ihlaldir. Yasada bir hüküm olmaması nedeniyle askıda kalan bir durum var” diye açıklamasını yaptı.

TALEP PATLAMASI VAR’
 
‘Görüntülü sohbet operatörü’ adlı sitenin yöneticilerinden Meltem K., “Son zamanlarda bu işe olan talep patlamasının en önemli nedeni işssizlik” diyor. KAYNAK: HABERTÜRK
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