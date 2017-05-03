Whatsapp'a ne oldu; Whatsapp'a erişim durdu: BTK'dan ilk açıklama

BTK: SORUN BİZDE DEĞİL, KÜRESEL PROBLEM YAŞANIYOR

BTK'DAN WHATSAPP AÇIKLAMASI

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Mobil iletişimin en çok kullanılan uygulamasıdünya çapında erişime kapandı. Konuyla ilgili henüz teknik bir açıklama yok.Dünyanın en çok kullanılan iletişim uygulaması WhatsApp'ta yaklaşık 30 dakikadır iletişim sağlanamıyor. WhatsApp'ın siber saldırıların hedefi olduğu düşünülüyor.Dünya genelinde yüz milyonlarca kullanıcısı bulunan cep telefonu uygulaması WhatsApp'ta yaklaşık 30 dakikadır iletişim sağlanamıyor.Teknik olarak veri alışverişinin sağlanamamasının sebebinin olası bir siber saldırı olduğu düşünülüyor. Kullanıcılar, sosyal medyada olayı tartışıyor.Bütün dünyada 1 milyardan fazla kullanıcısı olan Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden açılmıyor? BTK'dan son dakika açıklama geldi.Akıllı telefonların en gözde uygulaması Whatsapp'de bağlantı sorunları iki saattir devam ediyor. Sosyal medyada 'Whatsapp çöktü' mesajları yayılmaya başlarken konuyla ilgili şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Öte yandan konuyla ilgili bir açıklama yapan Bilgi Teknolojileri (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan twitter'dan sorunla ilgili şu açıklamayı yaptı:"Whatsapp ile global seviyede bir problem olduğu raporlandı. Operatörlerimizden kaynaklı herhangi bir arıza bulunmamaktadır."Gece saatlerinde bazı kullanıcılar Whatsapp'da sıkıntı yaşayınca sosyal medyada 'Whatsapp çöktü' mesajları göndermeye başladı. Bazı kullanıcılar ise uygulamanın çalıştığını öne sürerek şaşkınlıklarını dile getirdi.Şu an için Whatsapp'ın neden çalışmadığı konusunda resmi bir açıklama yapılmazken uygulamadaki sıkıntı sürüyor.